Марта Костюк – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/16 финала украинка сыграет против Анны Блинковой (WTA 85). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после игры Таусон – Бадоса. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния далее сыграет либо против Анны Калинской, либо против Джессики Пегулы.

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