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WTA
23 марта 2025, 17:20 | Обновлено 23 марта 2025, 17:22
373
0

Марта Костюк – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами

23 марта 2025, 17:20 | Обновлено 23 марта 2025, 17:22
373
0
Марта Костюк – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

23 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/16 финала украинка сыграет против Анны Блинковой (WTA 85). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после игры Таусон – Бадоса. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния далее сыграет либо против Анны Калинской, либо против Джессики Пегулы.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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