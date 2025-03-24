Лига наций24 марта 2025, 23:03 | Обновлено 24 марта 2025, 23:22
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Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Хацкевич выделил Матвиенко, Сватка, Забарного, Судакова, Гуцуляка и Ваната
24 марта 2025, 23:03 | Обновлено 24 марта 2025, 23:22
1465
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Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал футболистов, которые провалили матч против Бельгии (0:3).
Хацкевич поставил сразу шести игрокам сборной Украины самую низкую оценку – 6.0 баллов. Экс-тренеру «Динамо» не понравились выступления Николая Матвиенко, Александра Сватка, Ильи Забарного, Георгия Судакова, Алексея Гуцуляка и Владислава Ваната.
Лучшим игроком матча Хацкевич считает Александра Зинченко, которому поставил оценку 7.0 баллов.
Ранее Хацкевич назвал главную ошибку Реброва после поражения от Бельгии.
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