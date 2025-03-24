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Лига наций
24 марта 2025, 23:03 | Обновлено 24 марта 2025, 23:22
1465
0

Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии

Хацкевич выделил Матвиенко, Сватка, Забарного, Судакова, Гуцуляка и Ваната

24 марта 2025, 23:03 | Обновлено 24 марта 2025, 23:22
1465
0
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
УАФ

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал футболистов, которые провалили матч против Бельгии (0:3).

Хацкевич поставил сразу шести игрокам сборной Украины самую низкую оценку – 6.0 баллов. Экс-тренеру «Динамо» не понравились выступления Николая Матвиенко, Александра Сватка, Ильи Забарного, Георгия Судакова, Алексея Гуцуляка и Владислава Ваната.

Лучшим игроком матча Хацкевич считает Александра Зинченко, которому поставил оценку 7.0 баллов.

Ранее Хацкевич назвал главную ошибку Реброва после поражения от Бельгии.

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Александр Хацкевич сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Николай Матвиенко Александр Сваток Илья Забарный Георгий Судаков Алексей Гуцуляк Владислав Ванат
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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