Костюк стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Майами с трудной победы

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) вышла во 2-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В своем стартовом поединке украинка в трех сетах одолела представительницу Австралии Кимберли Биррелл (WTA 68) за 2 часа и 12 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [23] – Кимберли Биррелл (Австралия) [Q] – 7:5, 4:6, 6:3

Это была первая встреча соперниц.

В 3-м раунде Марта выйдет на корт против «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 85), с которой ранее ни разу не пересекалась.

Костюк в четвертый раз выступает на тысячнике в Майами. Марта впервые вышла в 3-й круг на этих кортах.

Помимо одиночного разряда, Костюк в Майами также выступит и в паре в одном тандеме с Еленой-Габриэлой Русе. В 1/16 финала украинско-румынский тандем ждет встреча с Кристиной Букшей и Мию Като.

Test Passed ✅@marta_kostyuk comes out on top following a fierce three setter against Birrell.#MiamiOpen pic.twitter.com/AIceClPraF