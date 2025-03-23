Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я разговаривал с Кучером». Бабич отреагировал на слухи об увольнении
Украина. Премьер лига
23 марта 2025, 13:29 |
733
1

«Я разговаривал с Кучером». Бабич отреагировал на слухи об увольнении

Главный тренер «Черноморца» хочет, чтобы клуб остался в УПЛ

23 марта 2025, 13:29 |
733
1
«Я разговаривал с Кучером». Бабич отреагировал на слухи об увольнении
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич отреагировал на слухи о своем увольнении:

«Позавчера мы созвонились с одним из руководителей Черноморца – Александром Грановским. Он честно предупредил, в сложившейся ситуации клуб ведет переговоры с кандидатами на пост главного тренера. У меня также был разговор с Александром Кучером, который является главным претендентом на эту должность. Если так произойдет, у меня не будет к нему человеческих претензий, я желаю ему оставить команду в УПЛ. Для меня это принципиально важно, это дело, которому я и мои помощники отдавались со всей ответственностью.

Я считаю, что у Черноморца есть шансы на спасение, несмотря на непростой календарь. Впереди много матчей с прямыми конкурентами: вот их надо выигрывать».

По теме:
ЛНЗ и Левый Берег провели товарищескую игру между собой
Известный украинский тренер отпраздновал 60-летие
Виновата воздушная тревога. Ингулец изменил время начала матча с Вересом
Александр Кучер Александр Бабич ТаТоТаке Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Александр Грановский
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Бокс | 22 марта 2025, 18:35 0
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»

Украинец отреагировал на смерть Джорджа Формана

Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Футбол | 23 марта 2025, 08:32 3
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии

Букмекеры верят в проход команды Реброва, но фаворит второго матча – Бельгия

«Не может быть вопросов». Цыткин выбрал вратаря Украины на игру с Бельгией
Футбол | 23.03.2025, 13:39
«Не может быть вопросов». Цыткин выбрал вратаря Украины на игру с Бельгией
«Не может быть вопросов». Цыткин выбрал вратаря Украины на игру с Бельгией
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Футбол | 23.03.2025, 08:50
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Бельгия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Футбол | 23.03.2025, 11:53
Бельгия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Бельгия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex belogubko
Бабич тебе лучше молчать и не мешай Кучеру вытягивать ЧО из гавна  по твоей  и твоего штаба вине --как он не хочет уходить а надо Федя надо--тебя уже прокляли болельщики  твой уровень 2 лига  и не лезь в УПЛ
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
21.03.2025, 18:45 7
Биатлон
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
22.03.2025, 01:14 21
Теннис
«К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия
«К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия
21.03.2025, 09:50 7
Футбол
«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина
«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина
21.03.2025, 10:12 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
22.03.2025, 09:15 20
Футбол
Костюк стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Майами с трудной победы
Костюк стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Майами с трудной победы
22.03.2025, 00:59 9
Теннис
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
22.03.2025, 07:48 6
Футбол
Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером
Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером
21.03.2025, 18:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем