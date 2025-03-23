Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

23 марта на Сигнал Идуна Парк пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги Наций, в котором сборная Германии встретится со сборной Италии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Германия

Команда успела перестроиться и выйти на высокий уровень в короткие сроки после того, как тренерский пост занял Нагельсманн. Ему хватило неудач в первых же поединках, чтобы понять, что нужно исправить, и успешно это сделать. В итоге немцы хорошо проявили себя на домашнем Евро, и долго еще будут гадать, где бы они остановились, если бы не натолкнулись уже в четвертьфинале на Испанию, которой проиграли за считанные минуты до конца экстра-тайма. В Лиге Наций осенью получилось набрать 14 очков в матчах с Нидерландами, Венгрией и Боснией.

На этот раз снова пришлось экспериментировать - травмированных во главе с Хаверцом хватает. В Милане все же получилось оформить волевую победу, причем оба раза передачи отдавал Киммих.

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Италия

Сборная смогла выстрелить на позапрошлом Евро. Но потом снова пропустила чемпионат мира. А на прошлогоднем континентальном первенстве если и не провалилась, то ничем не впечатлила. В плей-офф получилось выйти за счет победы над Албанией при ничьей с Хорватией (вырванной на 90+ минуте), проиграв Испании. Но уже в 1/8 финала уступили Швейцарии, причем 0:2. Временем прорыва мог стать групповой этап в Лиге Наций, тем более что начали с выездной победы над Францией. Но потом потеряли очки с Бельгией, а в последнем туре уступили подопечным Дешама, потеряв первенство в квартете.

Сейчас Спаллетти со своим штабом продолжает обновлять состав. И, безусловно, стоит помнить, что ярких звезд в Италии нет, хотя общий уровень, за счет комплектации из сильных клубов Серии А с отдельными легионерами из АПЛ, неплох. Дома Тонали быстро открыл счет, но второй тайм принес итоговые 1:2.

Статистика личных встреч

В прошлый раз сборные играли тоже в Лиге Наций, в 2022-м году. Тогда после ничьей 1:1 на выезде немцы победили дома 5:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Немцам хватит и ничьей, но они лучше и тут добудут новую победу (коэффициент - 1,75).