ВИДЕО. Сборная Украины прогулялась по Генку перед матчем против Бельгии

23 марта на стадионе «Cegeka Arena» в городе Генк (Бельгия) состоится второй матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграют сборные Украины и Бельгии.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров определился с итоговой заявкой на предстоящий матч – в ответном матче будут иметь шанс сыграть Артем Довбик и Валерий Бондарь, которые пропустили первый матч.

В день матча футболисты сборной Украины прогулялись по улицам Генка. Видео было опубликовано в социальных сетях Ассоциации футбола Украины.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.