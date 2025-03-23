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Лига наций
23 марта 2025, 12:18 | Обновлено 23 марта 2025, 12:39
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0

ВИДЕО. Сборная Украины прогулялась по Генку перед матчем против Бельгии

Футболисты находятся в хорошем настроении

23 марта 2025, 12:18 | Обновлено 23 марта 2025, 12:39
720
0
ВИДЕО. Сборная Украины прогулялась по Генку перед матчем против Бельгии
УАФ.

23 марта на стадионе «Cegeka Arena» в городе Генк (Бельгия) состоится второй матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграют сборные Украины и Бельгии.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров определился с итоговой заявкой на предстоящий матч – в ответном матче будут иметь шанс сыграть Артем Довбик и Валерий Бондарь, которые пропустили первый матч.

В день матча футболисты сборной Украины прогулялись по улицам Генка. Видео было опубликовано в социальных сетях Ассоциации футбола Украины.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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