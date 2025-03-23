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Лига наций
23 марта 2025, 05:23 | Обновлено 23 марта 2025, 05:43
315
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Генке

23 марта Бельгия и Украина и сыграют ответный матч плей-офф Лиги наций

23 марта 2025, 05:23 | Обновлено 23 марта 2025, 05:43
315
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Генке
УАФ

Вечером 22 марта сборная Украины провела предматчевую тренировку на арене в Генке.

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины сыграет ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встретятся на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

На гол гостей в исполнении Ромелу Лукаку сине-желтые ответили тремя забитыми мячами, авторами которых стали Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

Команда Сергея Реброва имеет гандикап в два мяча. Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лиге наций B.

ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Генке

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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