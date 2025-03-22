Бельгия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 марта в 21:45 ответный матч за право повыситься в классе
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины сыграет ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встретятся на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.
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Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).
На гол гостей в исполнении Ромелу Лукаку сине-желтые ответили тремя забитыми мячами, авторами которых стали Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.
Команда Сергея Реброва имеет гандикап в два мяча. Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лиге наций B.
Матч между этими командами на Евро-2024 в Германии завершился нулевой ничьей (0:0).
Бельгия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит MEGOGO
Постер матча
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