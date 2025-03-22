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Лига наций УЕФА. Лига B
Бельгия
23.03.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 1:3 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
22 марта 2025, 13:47 | Обновлено 22 марта 2025, 13:52
90
0

Бельгия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 марта в 21:45 ответный матч за право повыситься в классе

22 марта 2025, 13:47 | Обновлено 22 марта 2025, 13:52
90
0
Бельгия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины сыграет ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встретятся на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

На гол гостей в исполнении Ромелу Лукаку сине-желтые ответили тремя забитыми мячами, авторами которых стали Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

Команда Сергея Реброва имеет гандикап в два мяча. Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лиге наций B.

Матч между этими командами на Евро-2024 в Германии завершился нулевой ничьей (0:0).

Бельгия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит MEGOGO

Бельгия – Украина
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций смотреть онлайн Бельгия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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