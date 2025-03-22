Сергей РЕБРОВ – о здоровье Довбика, ситуации Крупского и Лиге наций

Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал о ситуации в национальной команде перед вторым матчем плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Игра состоится 23 марта, начало в 21:45. В первой встрече Украина выиграла 3:1.

О состоянии Довбика: «Он сегодня будет тренироваться в общей группе, вчера занимался индивидуально. Насколько я вижу, все будет нормально».

Общение с игроками: «Не могу сказать, что после победы что-то изменилось. Все понимают, что это был первый тайм, у всех рабочее настроение на вторую встречу».

О первом матче: «Мы играли в первом матче не только 12 минут. Мы играли дисциплинированно, но не всегда агрессивно. Сложно играть в высоком темпе все 90 минут, но мы добавили во втором тайме и сделал результат. Но завтра будет другой футбол с более агрессивным и мотивированным соперником».

О дебюте Ярмолюка: «Я доволен всеми игроками, но я поздравил его с дебютом. Он сделал то, что и должен был сделать. Он играл просто, не ошибался и все сделал правильно. Он готов быть конкурентным в нашей сборной, что он и показал».

О том, почему не дозаявили Крупского (травмы Сыча и Конопли): «Рассматривали этот вариант, мне нравится этот игрок. Но он ни одного матча не сыграл в сборной, а есть игроки, которые уже играли на этой позиции справа в обороне. Это Богдан Михайличенко, который в Андерлехте там играл. И Саша Зинченко неплохо там сыграл, поэтому не было необходимости вызывать кого-то еще. Это очень важный матч, но это не матч за выход на чемпионат мира. И я считаю, что у нас есть 20 игроков полевых и три вратаря, которые готовы выйти и показать свой максимум».

«Повторюсь, это важный матч за выход в Дивизион A Лиги наций».

О войне: «Мы благодарим всех наших воинов и благодарим европейских друзей, которые нас поддерживают. Например, я помню на Евро, что фаны Бельгии аплодировали во время гимна Украины. Конечно, завтра они будут поддерживать Бельгию, но они с уважением отнесутся к Украине».