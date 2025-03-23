«Не может быть вопросов». Цыткин выбрал вратаря Украины на игру с Бельгией

Бывший вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре голкипера Андрей Лунина в первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1):

«Он не подвел, хотя и не имел достаточной игровой практики на клубном уровне. Тем не менее, при таких обстоятельствах то огромное психологическое давление перед битвой в Генке может сыграть негативную роль и если бы была моя воля, то я бы доверил пост №1 Анатолию Трубину. По выступлениям за сборную к нему не может быть никаких вопросов. Хотя это мой вариант, а последнее слово за Сергеем Ребровым, который отвечает за результат».

Ответный матч между Бельгией и Украиной состоится в 21:45 по киевскому времени.