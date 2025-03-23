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  4. «Не может быть вопросов». Цыткин выбрал вратаря Украины на игру с Бельгией
Лига наций
23 марта 2025, 13:39 |
1507
2

«Не может быть вопросов». Цыткин выбрал вратаря Украины на игру с Бельгией

Бывший голкипер киевского «Динамо» доверил бы пост №1 Анатолию Трубину

23 марта 2025, 13:39 |
1507
2
«Не может быть вопросов». Цыткин выбрал вратаря Украины на игру с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре голкипера Андрей Лунина в первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1):

«Он не подвел, хотя и не имел достаточной игровой практики на клубном уровне. Тем не менее, при таких обстоятельствах то огромное психологическое давление перед битвой в Генке может сыграть негативную роль и если бы была моя воля, то я бы доверил пост №1 Анатолию Трубину. По выступлениям за сборную к нему не может быть никаких вопросов. Хотя это мой вариант, а последнее слово за Сергеем Ребровым, который отвечает за результат».

Ответный матч между Бельгией и Украиной состоится в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Владимир Цыткин Бельгия - Украина инсайд Андрей Лунин Анатолий Трубин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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MaximusOne
Жора Бущан самий кращий, якщо брати саме прямі воротарські обов'язки, а Лунін кращий грою ногами, Трубін може як і класно відбити, так і легко пропустити, схожа ситуація і з Різником, можливо той трохи більш стабільний.
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Saar
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