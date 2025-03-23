Челси может помочь Манчестер Сити подписать Трубина

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин все ближе к тому, чтобы сменить клубную прописку ближайшим летом, сообщает glorioso1904.pt.

Подписать 23-летнего голкипера хочет «Манчестер Сити». Чемпион Англии, судя по всему проигрывает конкуренцию лондонскому «Челси» в борьбе за вратаря «Ромы» Миле Свилара.

Поэтому «горожане», вероятно, снова обратят свое внимание на Трубина. Отмечается, что «Манчестер Сити» внимательно следит за выступлениями украинского голкипера.

В текущем сезоне Трубин сыграл за «Бенфику» 38 матчей и пропустил 40 голов. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 25 млн евро.

Ранее в Португалии отреагировали на интерес «Манчестер Сити» к Трубину.