Экс-кипер Динамо рассказал, кто должен сыграть правого защитника с Бельгией
Владимир Цыткин доверил бы эту позицию Александру Зинченко
Бывший вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, кто должен сыграть на позиции 0правого защитника в составе национальной сборной Украины в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.
– Тогда кому бы вы отдали правый фланг защиты, учитывая, что из-за травм выбыли Ефим Конопля и Алексей Сыч?
– Александру Зинченко, который в Мурсии доказал свой универсализм.
– Но ведь без него могут возникнуть проблемы в средней линии?
– Это все равно, что гадать на кофейной гуще. А, что если Сергей Ребров решит сыграть в пять защитников или с парой опорников или может рискнет и впереди будет дуэт нападающих? Как видите, вариантов хватает и все будет зависеть от самочувствия игроков и тактики, которая будет взята на вооружение.
– И все же, если Зинченко таки передислоцируется в защиту, то кто может заменить его в центре поля?
– Я считаю, что место Георгия Судакова не на левом фланге полузащиты, а в средней зоне. А на бровке могут быть эффективными Виктор Цыганков или Алексей Гуцуляк, а еще есть Андрей Ярмоленко.
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