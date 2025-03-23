Экс-кипер Динамо рассказал, кто должен сыграть правого защитника с Бельгией

Бывший вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, кто должен сыграть на позиции 0правого защитника в составе национальной сборной Украины в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.

– Тогда кому бы вы отдали правый фланг защиты, учитывая, что из-за травм выбыли Ефим Конопля и Алексей Сыч?

– Александру Зинченко, который в Мурсии доказал свой универсализм.

– Но ведь без него могут возникнуть проблемы в средней линии?

– Это все равно, что гадать на кофейной гуще. А, что если Сергей Ребров решит сыграть в пять защитников или с парой опорников или может рискнет и впереди будет дуэт нападающих? Как видите, вариантов хватает и все будет зависеть от самочувствия игроков и тактики, которая будет взята на вооружение.

– И все же, если Зинченко таки передислоцируется в защиту, то кто может заменить его в центре поля?

– Я считаю, что место Георгия Судакова не на левом фланге полузащиты, а в средней зоне. А на бровке могут быть эффективными Виктор Цыганков или Алексей Гуцуляк, а еще есть Андрей Ярмоленко.