23 марта на престижном турнире в Майами свою встречу проведут Элина Свитолина (22) и Каролина Мухова (14).

Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины лучше всего себя проявляет в текущем сезоне на топовых турнирах. Свитолина дошла до четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии и Индиан-Уэллс, где проигрывала будущим победителям.

В Майами Элина стартовала со второго круга, там она не оставила шансов швейцарке Белинде Бенчич – 6:1, 6:2, отомстив за Даяну Ястремскую, которую выбила швейцарка в первом круге.

Такая уверенная победа над сильной соперницей, а также умение настраиваться на солидные турниры внушает надежду. Чешка сложная и опытная соперница, но пройти ее вполне реально, если показать свою лучшую игру. Свитолина в этом сезоне провела 15 матчей, в которых смогла одержать 10 побед.

Каролина Мухова

Чешскую теннисистку хорошо знают любители тенниса, она продолжительное время играет на высоком уровне. В этом сезоне у Муховой не было значительных успехов, на ее счету два полуфинала в Линце и Дубае.

Свой путь в Майами спортсменка начала со второго круга, где прошла «нейтралку» Викторию Азаренко – 6:0, а со второго сета соперница снялась. В полной мере Каролина не ощутила атмосферу турнира, ведь провела на корте всего 44 минуты, да и победа далась легко.

Чешка в общей сложности провела в этом сезоне 18 матчей, в которых сумела одержать 12 побед. На последнем Индиан-Уэллс Мухова добралась до четвертого круга, а там не выдержала испытания в матче против сильной Иги Свентек – 1:6, 1:6.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки играли между собой дважды, на харде и траве, в обоих случаях в двух сетах побеждала Свитолина. Не будет лишним отметить, что упомянутые матчи были сыграны еще в 2019 году.

Прогноз

Жду напряженной битвы двух сильных теннисисток, хоть чешка и не выглядит очень опасно, букмекеры ей отдают небольшое преимущество. Такие котировки можно объяснить в первую очередь тем, что Мухова находится выше в мировом рейтинге.

Возможно, звучит слишком оптимистично, но я возьму чистую победу Элины, успех в предыдущей встрече должен воодушевить украинку.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2.11.