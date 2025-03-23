23 марта, в третьем круге престижного турнира в Майами, свою встречу проведут Марта Костюк (29) и Анна Блинкова (85).

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Марта Костюк

Украинка может показывать привлекательный теннис высокого уровня, но удается это ей не всегда. Марта хорошо выглядела в Дохе, где дошла до четвертьфинала, уступив будущему победителю, Аманде Анисимовой в равной борьбе на Aus Open ей удалось добраться до четвертого круга, там было поражение от Бадосы.

В Майами теннисистка начала со второго круга, где она сразилась с австралийкой Кимберли Биррелл, победа далась нелегко – 7:5, 4:6, 6:3. Чувствовалось, что Марта лучше соперницы, однако, в этот день она не показала свой лучший теннис.

В текущем сезоне Костюк провела 16 матчей, одержав девять побед, статистика не совсем соответствует уровню игры украинки, ведь выглядела она прилично.

Анна Блинкова

«Нейтралка» в текущем сезоне не впечатляет, теннисистка еще ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд. Если взять последний Индиан-Уэллс, Блинкова вылетела в первом же круге, разгромно уступив американскому середняку Маккартни Кесслер – 1:6, 2:6.

В Майами спортсменка одержала две победы, над такими «нейтралками» из «страны 404», как иона сама. Свой первый матч она выиграла – 4:6, 6:3, 6:2, во втором круге удалось неожиданно обыграть 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер – 6:4, 7:6.

Блинкова в общей сложности провела в текущем сезоне 17 матчей, в которых одержала 17 побед. Учитывая предыдущие победы, теннисистка могла нащупать свою игру, но она сыграет против соперницы, у которой сумасшедший настрой, так что вероятность победы оцениваю, как невысокую. Процент первой подачи в первых матчах, 57-58%, чем вполне может воспользоваться Марта.

Прогноз

На подобные матчи у украинок всегда особый настрой, я думаю, такая же история будет и с Костюк, ведь на кону не просто выход в следующий круг, а не порядок больше. Марта в лучшей форме и должна показать свое превосходство на корте.

Статистика свидетельствует о том, что соперницы. Украинка постарается уничтожить соперницу, поэтому рискну поставить на ее успех с форой -4,5 гейма.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2.05.