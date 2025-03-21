«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился эмоциями после матча.

«Всегда можно пропустить гол, но так давать действовать после этого сопернику – недопустимо. Мы были слишком слабыми психологически. Нас просто больше не было на поле...

Теперь мы собираемся проанализировать это и наметить для себя план, над чем работать. Мы должны четко увидеть, где недоработали.

Это урок для Де Винтера, хотя передача, которую он получил перед ошибкой, была не очень удобной. Но это не значит, что вся команда должна внезапно упасть и исчезнуть из матча. Украина выглядела свежее нас после того, как счет стал равным. Поэтому мы тщательно проанализируем и физическое состояние игроков.

Мы проиграли с разницей в два гола, но полны нетерпения исправить ситуацию и выиграть противостояние по сумме двух матчей», – заявил Гарсия.