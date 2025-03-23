Испания – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

23 марта на Месталье пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги Наций, в котором сборная Испании встретится со сборной Нидерландов. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда после золотого периода 2008-2012 долгое время разочаровывала. И после очередной неудачи, на чемпионате мира, из молодежной сборной подняли де ла Фуэнте. И это было настоящим попаданием в десятку. Тот начал как раз с успеха в Лиге Наций, но это был тяжелый успех: по пенальти выиграли финал у Хорватии. Насколько же солиднее было в Германии на Евро. Только немцы и пытались тогда бросить вызов фавориту, но уступили и они, в экстра-тайме - а остальных, от 1-го тура и до финала, обыгрывали в основное время.

Праздновать себе испанцы позволили недолго. Они ограничились нулевой ничьей в первом туре новой Лиги Наций, в Сербии. Но потом и тут начали обыгрывать всех и везде, в итоге уверенно победив. В Роттердаме все закончилось зрелищной ничьей 2:2.

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Нидерланды

Сборная в последнее время начала делать ставку на проверенных тренеров, и это дает результат. Сначала на пост вернулся ван Гал, и долго ничего не показывавшие голландцы в Катаре уступили только по пенальти и только Аргентине, будущему обладателю титула. Потом началась вторая каденция Кумана. Он чуть не был уволен, кстати, после провального домашнего финального раунда Лиги Наций. Но потом дошел с подопечными до полуфинала Евро. А осенью вышел в плей-офф нового розыгрыша Лиги Наций. Правда, только со второго места, заметно уступив немцам.

Этот вариант команды не особенно звездный - ну разве что ван Дейк выделяется, но он уже в серьезном возрасте. Кстати, недавние лидеры, тот же Депай, тоже прошли пик. Но, как обычно, много перспективной молодежи, которой доверяют - впрочем, этим испанцев точно не удивить. В первом поединке получилось быстро открыть счет, но потом пропустили дважды в ответ. Только мяч Мерино на 93-й минуте принес итоговые 2:2.

Статистика личных встреч

Голландцы не проигрывали в основное время с 1983-го года, и выиграли 5 из 7 матчей до этого стыка.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что голландцы продолжат бой на равных и на выезде. Все же кажется, что чемпион Европы на своем поле выиграет в основное время (коэффициент - 1,69).