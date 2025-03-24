6 голов и серия пенальти. Испания в суперматче одолела Нидерланды

В воскресенье, 23 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала лиги наций между сборными Испании и Нидерландов.

Встречу принимала Месталья в Валенсии.

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В основное время команды обменялись четырьмя голами: все началось с быстрого забитого пенальти от Микеля Оярсабаль уже на 8-й минуте матча. Во втором тайме достаточно быстро счет сравняли гости благодаря голу Депая, который также забил с пенальти. Спустя 13 минут Оярсабаль сделал дубль, а взятие ворот в исполнении Матсена перевело команды в овертаймы.

На 103-й минуте гол забил испанский вингер Ламин Ямал, на что на 109-й минуте Хави Симонс ответил очередным голом с пенальти в этом матче.

В серии пенальти сильнее были испанцы, которые победили со счетом 5:4.

С общим счетом 5:5 и победой в серии пенальти дальше прошли хозяева, которые в 1/2 финала сыграют с победителем пары Франция – Хорватия.

Лига наций. 1/4 финала

Испания – Нидерланды – 3:3 (5:4 по пенальти) (первый матч – 2:2)

Голы: Оярсабаль, 8 (пенальти), 67, Ямаль, 103 – Депай, 54 (пенальти), Матсен 79, Симонс, 109 (пенальти)

Испания: Симон, Кукурелья, Ле Норман, Хейсен, Мингеса (Порро, 94), Руис (Мерино, 84), Субименди (Гарсия, 106), Уильямс, Ольмо (Педри, 84), Ямаль, Оярсабаль (Торрес, 69)

Нидерланды: Вербрюгген, Матсен, ван Дейк, ван Хекке, Гертруда (Мален, 78), де Йонг (Тейлор, 106), Рейндерс, Гакпо (Ланг, 78), Клюйверт (Симонс, 78), Фримпонг, Депай (Бробби, 101)

Фото матча: