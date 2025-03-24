Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Нидерланды – 3:3. Суперигра в Валенсии. Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига A
Проходит дальше Испания
23.03.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 3 : 3
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
24 марта 2025, 01:13 | Обновлено 24 марта 2025, 01:26
1382
0

Испания – Нидерланды – 3:3. Суперигра в Валенсии. Видео голов и обзор матча

Матч начался в 21:45 по киевскому времени

24 марта 2025, 01:13 | Обновлено 24 марта 2025, 01:26
1382
0
Испания – Нидерланды – 3:3. Суперигра в Валенсии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль

В воскресенье, 23 марта, проходил ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов.

Встречу принимала Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву

Первый матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Команды сыграли вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались испанцы.

В 1/2 финала сборная Испании сыграет со сборной Франции.

Лига наций. 1/4 финала

Испания – Нидерланды – 3:3 (5:4 по пенальти) (первый матч – 2:2)

Голы: Оярсабаль, 8 (пенальти), 67, Ямаль, 103 – Депай, 54 (пенальти), Матсен 79, Симонс, 109 (пенальти)

ГОЛ! Оярсабаль забил в ворота Нидерландов, 8-я минута, 1:0

ГОЛ! Депай забил в ворота Испании, 54-я минута, 1:1

ГОЛ! Оярсабаль забил в ворота Нидерландов, 67-я минута, 2:1

ГОЛ! Маатсен забил в ворота Испании, 79-я минута, 2:2

ГОЛ! Ямаль забил в ворота Нидерландов, 103-я минута, 3:2

ГОЛ! Симонс забил в ворота Испании, 109-я минута, 3:3

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Педри (Испания).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Баэна (Испания).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кеннет Тейлор (Нидерланды).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алеш Гарсия (Испания).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хави Симонс (Нидерланды).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ферран Торрес (Испания).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тен Копмейнерс (Нидерланды).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Мерино (Испания).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
109’
ГОЛ ! С пенальти забил Хави Симонс (Нидерланды).
103’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Испания).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Йен Матсен (Нидерланды).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Нидерланды).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Испания).
По теме:
ФОТО. Ламин Ямаль затролил футбольного эксперта после матча. Что случилось?
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
сборная Испании по футболу Лига наций сборная Нидерландов по футболу Микель Оярсабаль видео голов и обзор Испания - Нидерланды Хави Симонс Ламин Ямаль Мемфис Депай Иан Матсен
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Футбол | 23 марта 2025, 06:23 1
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии

Во второй игровой день прошли шесть поединков в трех группах

Франция – Хорватия – 2:0 (пен. 5:4). Камбек на Стад де Франс. Видео голов
Футбол | 24 марта 2025, 01:13 0
Франция – Хорватия – 2:0 (пен. 5:4). Камбек на Стад де Франс. Видео голов
Франция – Хорватия – 2:0 (пен. 5:4). Камбек на Стад де Франс. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25

Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Другие виды | 23.03.2025, 06:50
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Теннис | 23.03.2025, 20:08
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Футбол | 23.03.2025, 08:50
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
22.03.2025, 21:12 2
Футбол
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
22.03.2025, 01:14 21
Теннис
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 5
Бокс
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 14
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем