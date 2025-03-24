Испания – Нидерланды – 3:3. Суперигра в Валенсии. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 23 марта, проходил ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов.

Встречу принимала Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву

Первый матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Команды сыграли вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались испанцы.

В 1/2 финала сборная Испании сыграет со сборной Франции.

Лига наций. 1/4 финала

Испания – Нидерланды – 3:3 (5:4 по пенальти) (первый матч – 2:2)

Голы: Оярсабаль, 8 (пенальти), 67, Ямаль, 103 – Депай, 54 (пенальти), Матсен 79, Симонс, 109 (пенальти)

ГОЛ! Оярсабаль забил в ворота Нидерландов, 8-я минута, 1:0

ГОЛ! Депай забил в ворота Испании, 54-я минута, 1:1

ГОЛ! Оярсабаль забил в ворота Нидерландов, 67-я минута, 2:1

ГОЛ! Маатсен забил в ворота Испании, 79-я минута, 2:2

ГОЛ! Ямаль забил в ворота Нидерландов, 103-я минута, 3:2

ГОЛ! Симонс забил в ворота Испании, 109-я минута, 3:3