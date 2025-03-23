Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

23 марта свою ответную встречу в четвертьфинале Лиге Наций проведут Испания - Нидерланды. Старт матча запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Испания

«Красная фурия» сейчас удерживает титул не только действующего чемпиона Европы, сборная выиграла последнюю Лигу Наций, когда одолела в финале Хорватию в серии пенальти. Теперь испанцы постараются защитить титул, что еще никому не удавалось.

Первая встреча для команды не была простой, хоть забили первыми, в итоге пришлось спасаться от поражения. Стоит признать, что подопечные Луиса де ла Фуэнте разрешили создавать слишком много у своих ворот.

Испанцы уже и забыли, как это проигрывать дома, ведь последнее поражение было еще в сентябре 2022 года. Команда постарается диктовать свои условия в этой игре, однако, соперник тоже приедет побеждать.

Нидерланды

У голландцев слабая статистика выступлений в гостях, на групповой стадии Лиги Наций команда не одержала ни одной победы на выезде, уступили немцам 0:1, а в матчах против Боснии и Герцеговины и Венгрии были ничьи с одинаковым счетом 1:1.

Хоть состав у сборной Нидерландов неплохой, букмекеры в них не верят, предлагая коэффициент 17 на победу в турнире, а это седьмой коэффициент из восьми шансов, хуже шансы только у итальянцев.

У команды есть проблемы с организацией игры, даже опасные моменты чаще возникают спонтанно, а не в результате комбинаций или заготовок. Домашняя ничья с испанцами оставила неприятный осадок, все-таки не хватило считанных минут до победы, хотя пропустили по делу. В гостях будет сложно, здесь важно найти баланс между обороной и атакой, распоряжаться мячом эффективно.

Личные встречи

Битва в Роттердаме прошла на встречных курсах, команды смогли порадовать фанатов результативным футболом. Хоть испанцы считались небольшими фаворитами, им удалось уйти от поражения только на 90+3 минуте, благодаря голу Мерино, в итоге – 2:2.

Прогноз

На бумаге испанцы очевидные фавориты, хотя списывать со счетов сборную Нидерландов, точно пока рано.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Испании – 1,67, ничья – 4,09, победа Нидерландов – 4,95. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Испания постарается играть первым номером, но голландцы умеют создавать опасные моменты. Я считаю здесь перспективной ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,75.