23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Нидерландов.

Поединок пройдет на стадионе Месталья. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между испанцами и нидерландцами завершилась со счетом 2:2.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Франции, либо против Хорватии.

Испания – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.