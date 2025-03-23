23.03.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Лига наций23 марта 2025, 12:25 |
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Испания – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25
23 марта 2025, 12:25 |
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23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Нидерландов.
Поединок пройдет на стадионе Месталья. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра между испанцами и нидерландцами завершилась со счетом 2:2.
Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Франции, либо против Хорватии.
Испания – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.
Испания – НидерландыСмотреть трансляцию
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