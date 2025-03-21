Замена Винисиусу в Реале. Суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в Барсу
Нико Уильямс может стать игроком «сине-гранатовых»
Испанский вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.
По информации источника, 22-летний футболист дал зеленый свет на переход после того, как спортивный директор каталонского клуба Деку связался с его окружением. «Барселоне» придется заплатить клаусулу в размере 60 миллионов евро.
Мешает осуществлению перехода только финансовый фейр-плей,. Если финансовая ситуация позволит, то Деку попытается закрыть сделку как можно скорее.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с двумя футболистами, которые заменят Винисиуса.
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