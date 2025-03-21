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Испания
21 марта 2025, 11:24 | Обновлено 21 марта 2025, 11:25
901
0

Замена Винисиусу в Реале. Суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в Барсу

Нико Уильямс может стать игроком «сине-гранатовых»

21 марта 2025, 11:24 | Обновлено 21 марта 2025, 11:25
901
0
Замена Винисиусу в Реале. Суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в Барсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Испанский вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, 22-летний футболист дал зеленый свет на переход после того, как спортивный директор каталонского клуба Деку связался с его окружением. «Барселоне» придется заплатить клаусулу в размере 60 миллионов евро.

Мешает осуществлению перехода только финансовый фейр-плей,. Если финансовая ситуация позволит, то Деку попытается закрыть сделку как можно скорее.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с двумя футболистами, которые заменят Винисиуса.

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Нико Уильямс Барселона Атлетик Бильбао Деку трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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