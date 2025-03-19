Реал определился с двумя футболистами, которые заменят Винисиуса

Из-за постоянных спекуляций о трансфере вингера Винисиуса Жуниора, руководство мадридского «Реала» определилось с двумя игроками, которые могут заменить бразильца.

«Сливочные» спокойно относятся к возможному уходу футболиста в Саудовскую Аравию, однако надеется что он останется в Мадриде и продлит контракт на улучшенных условиях.

Если Винисиус решит покинуть «Реал», на этот случай в Мадриде определились с теми кандидатами, которые заменять бразильца. Речь идет о Нико Уильямсе («Атлетик» Бильбао) и Флориан Вирц («Байер»).

Предпочтительным кандидатом является именно Уильямс, поскольку он обойдется дешевле. Однако, если «Реал» возглавит Хаби Алонсо, то руководство мадридского клуба сделает все возможное, чтобы подписать Вирца.