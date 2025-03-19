Реал определился с двумя футболистами, которые заменят Винисиуса
Нико Уильямс или Флориан Вирц могут перебраться в мадридский клуб
Из-за постоянных спекуляций о трансфере вингера Винисиуса Жуниора, руководство мадридского «Реала» определилось с двумя игроками, которые могут заменить бразильца.
«Сливочные» спокойно относятся к возможному уходу футболиста в Саудовскую Аравию, однако надеется что он останется в Мадриде и продлит контракт на улучшенных условиях.
Если Винисиус решит покинуть «Реал», на этот случай в Мадриде определились с теми кандидатами, которые заменять бразильца. Речь идет о Нико Уильямсе («Атлетик» Бильбао) и Флориан Вирц («Байер»).
Предпочтительным кандидатом является именно Уильямс, поскольку он обойдется дешевле. Однако, если «Реал» возглавит Хаби Алонсо, то руководство мадридского клуба сделает все возможное, чтобы подписать Вирца.
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