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  4. ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2025, 23:44 |
1014
5

ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»

Экс-игрок «сине-желтых» считает, что Андрей не сможет выиграть конкуренцию у Куртуа

21 марта 2025, 23:44 |
1014
5
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко после матча сборной Украины против Бельгии оценил шансы Андрея Лунина выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа в «Реале».

– Что думаете о вратарской позиции? До этого матча основным в сборной был Трубин, но Лунин вчера вышел и сыграл уверенно.

– У нас с вратарями проблем нет. Все наши голкиперы примерно одного уровня.

– Лунин вчера сыграл увереннее, чем Куртуа. Как думаете, Андрей сможет посоревноваться с бельгийцем за место основного голкипера Реала?

– Это надо у Анчелотти спросить. Думаю, что у Лунина нет шансов выиграть конкуренцию у Куртуа. Бельгиец – это топ-уровень.

Ранее Леоненко критически оценил игру Зинченко в матче против Бельгии.

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Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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Octopus
Бельгиец это 33 года, еще год-два и Реал от него избавляться будет
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+1
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apepa
А разве Лунин не топ уровень?? Леоненко бросай клей нюхать!
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-1
EGOS
якщо б Лунін не був топом або десь близько того - його би в Реалі вже не було..
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-1
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