ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
Экс-игрок «сине-желтых» считает, что Андрей не сможет выиграть конкуренцию у Куртуа
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко после матча сборной Украины против Бельгии оценил шансы Андрея Лунина выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа в «Реале».
– Что думаете о вратарской позиции? До этого матча основным в сборной был Трубин, но Лунин вчера вышел и сыграл уверенно.
– У нас с вратарями проблем нет. Все наши голкиперы примерно одного уровня.
– Лунин вчера сыграл увереннее, чем Куртуа. Как думаете, Андрей сможет посоревноваться с бельгийцем за место основного голкипера Реала?
– Это надо у Анчелотти спросить. Думаю, что у Лунина нет шансов выиграть конкуренцию у Куртуа. Бельгиец – это топ-уровень.
Ранее Леоненко критически оценил игру Зинченко в матче против Бельгии.
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