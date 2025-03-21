ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко после матча сборной Украины против Бельгии оценил шансы Андрея Лунина выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа в «Реале».

– Что думаете о вратарской позиции? До этого матча основным в сборной был Трубин, но Лунин вчера вышел и сыграл уверенно.

– У нас с вратарями проблем нет. Все наши голкиперы примерно одного уровня.

– Лунин вчера сыграл увереннее, чем Куртуа. Как думаете, Андрей сможет посоревноваться с бельгийцем за место основного голкипера Реала?

– Это надо у Анчелотти спросить. Думаю, что у Лунина нет шансов выиграть конкуренцию у Куртуа. Бельгиец – это топ-уровень.

Ранее Леоненко критически оценил игру Зинченко в матче против Бельгии.