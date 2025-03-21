«Надо подумать». Леоненко назвал Льва матча Украина – Бельгия

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал лучшего игрока национальной сборной Украины в победном первом матче плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии (3:1):

«В первом тайме я львов не видел, а вот во втором... Надо подумать. «Льва матча» я отдам Забарному, потому что третий гол должен стать важнейшим в двухматчевом противостоянии. В защите Илья тоже отыграл надежно. Лукаку не он прикрывал, когда тот забил, а Калюжный».

Интересно, что настоящую награду «Льва матча» против Бельгии также получил Илья Забарный.