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  4. «Надо подумать». Леоненко назвал Льва матча Украина – Бельгия
Лига наций
21 марта 2025, 14:04 |
1555
4

«Надо подумать». Леоненко назвал Льва матча Украина – Бельгия

Бывший нападающий сборной Украины отметил Илью Забарного

21 марта 2025, 14:04 |
1555
4
«Надо подумать». Леоненко назвал Льва матча Украина – Бельгия
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал лучшего игрока национальной сборной Украины в победном первом матче плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии (3:1):

«В первом тайме я львов не видел, а вот во втором... Надо подумать. «Льва матча» я отдам Забарному, потому что третий гол должен стать важнейшим в двухматчевом противостоянии. В защите Илья тоже отыграл надежно. Лукаку не он прикрывал, когда тот забил, а Калюжный».

Интересно, что настоящую награду «Льва матча» против Бельгии также получил Илья Забарный.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Виктор Леоненко Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Перець
сьогодні  по коментарям Леоненко лев сайту
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0
zzg77
Я думал он выбрал себя!
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0
andre_lui
Скромно...Міг би сказати, що Леон то і є лев власне
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0
antt
А як би не було гола Гуцуляка чи були б наступні. А якби був то можливо один
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0
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