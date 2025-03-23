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Лига наций УЕФА. Лига A
Франция
23.03.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 0:2 - : -
Хорватия
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Лига наций
23 марта 2025, 01:01 | Обновлено 23 марта 2025, 01:04
43
0

Франция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 23 марта в 21:45 по Киеву

23 марта 2025, 01:01 | Обновлено 23 марта 2025, 01:04
43
0
Франция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Коллаж Sport.ua

23 марта на «Стад де Франс» пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги Наций, в котором сборная Франции встретится со сборной Хорватии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция

Команда в прошлом году оставила не самое однозначное впечатление, разницу между вроде бы неплохим результатом и обилием вопросов по игре. Вот вроде бы полуфинал Евро - это достойный результат, тем более что там уступили минимально Испании, будущему обладателю титула. Но в Германии больше запомнили, что звездный коллектив толком не забивал с игры. Лига Наций начиналась с поражения дома итальянцам. Только взяв реванш в крайнем туре, получилось там выйти на первое место.

Нынешний раунд приходится проходить без ряда потенциальных лидеров - как обычно, без травм и прочих неприятностей не обходится, а Гризманн вдруг решил уйти. В Сплите даже с Мбаппе проиграли, хотя Меньян снова отразил пенальти.

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Хорватия

Сборная в прошлом году получила первый настолько серьезный удар при Даличе. В целом же он ассоциируется только с успехами - серебром на чемпионате мира-2018 и бронзой в Катаре. А ведь в прошлой Лиге Наций только Испания в финале и только в серии пенальти взяла титул. И вдруг на Евро такой провал. Да, с Албанией победу упустили на пятой добавленной минуте, а с Италией - на восьмой. Но что толку, если в итоге оба раза была ничья, и домой пришлось ехать до плей-офф. Да и в Лиге Наций был довольно скромный результат: две победы и 8 очков в компании поляков, шотландцев и португальцев. Но и этого хватило, чтобы остаться вторыми.

Далич продолжает доверять ветеранам во главе с Модричем, которому уже под 40. Да, было пару дебютантов, но было очевидно, что на такой поединок выйдут проверенные бойцы. В первом блеснул Перишич: гол и ассист обеспечили итоговые 2:0.

Статистика личных встреч

В прошлый раз в Лиге Наций хорваты были немного лучше, после 1:1 дома минимально выиграв в гостях.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша французов. Но те имеют свои проблемы, а гости будут играть от защиты и после первого пропущенного. Ставим на хорватов с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Франция
23 марта 2025 -
21:45
Хорватия
Фора Хорватии (+1.5) 1.65 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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