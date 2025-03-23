Урок 2013-го. Сборная Украины заслужила похвалу, еще не дав повод гордиться

20 марта сборная Украины, выдав феноменальный второй тайм в первом поединке против Бельгии (3:1) в рамках плей-офф за право пробиться в Лигу А Лиги наций, сделала счастливыми всех своих болельщиков. Выключив телевизор и немного отойдя от эмоций, пожалуй, каждый из нас задался вопросом: «А что же это было – реальный уровень силы нашей национальной команды, или же просто какой-то дикий всплеск, при котором для подопечных Сергея Реброва во второй 45-минутке сошлись практически все благоприятные факторы?»

Очевидно, что объективного и бесспорного ответа на этот вопрос мы не получим. Как минимум до момента, когда прозвучит финальный свисток в Генке, где уже сегодня, 23 марта, состоится ответный матч между Бельгией и Украиной. Только тогда станет ясно – правда ли команда Реброва в настоящий момент лучше сборной, которая еще относительно недавно пребывала на самой вершине рейтинга ФИФА, но в последние годы испытывает все больше и больше проблем, связанных преимущественно с постепенным уходом с авансцены своего «золотого поколения»…

После победы над Бельгией в испанской Мурсии многие эксперты, аналитики, журналисты и болельщики привычно начали расхваливать сборную Украины. Мощный второй тайм действительно дал повод для похвалы, которая выглядела в целом абсолютно естественной и заслуженной, но…

Как всегда, в подобного рода историях необходимо учитывать абсолютно все факторы. И ключевой из них заключается в том, что полновесную оценку выступлению сборной Украины против бельгийцев можно будет дать только после завершения ответного матча команд, который состоится в Генке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Футболисты сборной Украины празднуют триумф на фоне поверженного кипера бельгийцев Тибо Куртуа

В современной истории мы уже переживали нечто подобное, когда сборной Украины предстояла решающая «спарка» против одной из лучших команд Европы, и первый матч, который мы проводили дома, завершился убедительной и красивой, как по счету, так и по игре, победой «сине-желтых». Речь о событиях поздней осени 2013-го, когда украинская национальная команда в первом матче на НСК «Олимпийский» в Киеве сенсационно для многих европейских обозревателей обыграла Францию (2:0) в плей-офф за путевку на ЧМ-2014.

Тогда, в 2013-м, нашу сборную тренировал ныне, увы, уже покойный Михаил Фоменко. Этого специалиста нередко критиковали за откровенно незрелищный стиль футбола, который тот «прививал» своим подопечным, но… Давайте будем честными: в случае прохода Франции, Фоменко не только бы все простили, но и назвали бы гением. Пусть даже сиюминутно, на страницах СМИ, актуальность которых, как правило, ограничивается всего несколькими сутками, пока на смену не приходят другие животрепещущие темы, требующие новых оценок…

Голы Зозули и Ярмоленко во втором тайме помогли Украине не просто обыграть Францию, но и дать надежду всей нации на то, что мы вполне можем претендовать на право оказаться среди лучших команд мира – на мундиале-2014. Сегодня ситуация в какой-то степени схожая – что правда, речь идет не о возможности быть среди лучших коллективов мира, но о том, чтобы находится в когорте топ-команд Европы, собранных в элитарном дивизионе Лиги наций, коим и является Лига А.

После победы над Францией болельщики и журналисты расхвалили сборную Украины как в общем, так и во многом по персоналиям. Например, Артему Федецкому достался сумасшедший пласт комплиментов за то, насколько умело нашему правому защитнику удалось справиться с тогдашним лидером «трехцветных» Франком Рибери, всерьез претендовавшим на выигрыш «Золотого мяча».

На риторику французских игроков после первого матча команд в ноябре 2013-го у нас мало кто всерьез обращал внимание. Да, большинство из нас тогда читало во многом бравадные речь проигравших о том, что дескать, на своем поле через несколько дней они будут готовы перевернуть ситуацию и завоевать вожделенную путевку на ЧМ-2014. Но мы-то, счастливые, считали, что подобные слова – это не более, чем информация для их, французского, внутреннего пользователя – мол, а что же еще говорить всем этим звездам а-ля Рибери, Погба, Жиру, Эвра, Насри, Бензема, Льорис после неожиданного, но справедливого фиаско в Киеве.

Но спустя несколько дней в пригороде Парижа Сен-Дени «трехцветные» действительно показали гостям, кто в доме хозяин. Победа 3:0 позволила сборной Франции поехать на ЧМ-2014, а украинцев заставила забыть о той сказке, в которую многие уже начали так искренне верить…

Любопытно, что в ответном поединке против французов в 2013-м у сборной Украины возникла проблема на правом фланге обороны. Тогда на «Стад де Франс» из-за перебора «горчичников» не имел возможности сыграть Федецкий, а заменившему его Виталию Мандзюку, увы, и близко не удалось совладать с Рибери, который выдал куда более качественный матч, чем в Киеве, и отличился двумя ассистами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Мандзюк (слева) не смог остановить Франка Рибери так, как это удалось в первом матче Артему Федецкому

Проводя аналогию с нынешним временем, нельзя не отметить, что в Генк подопечные Реброва также едут с очевидной проблемой на правом фланге обороны, которую тренерскому штабу только предстоит решить. Из-за травм в ответном поединке с бельгийцами не сыграют Конопля и Сыч, хотя объективно их значимость для успеха «сине-желтых» в первом матче вряд ли можно сопоставить с той ролью, которую одиннадцать с половиной лет назад отыграл Федецкий в киевской баталии с французами.

Но важно другое: сразу после фиаско от украинцев многие футболисты сборной Бельгии, равно как и ее главный тренер однозначно заявили – мол, в ответной игре они не оставят шансов сопернику и четко покажут, кто и на каком уровне способен выступать.

Вот только несколько подобных заявлений:

Руди Гарсия, главный тренер сборной Бельгии: «Несомненно, мы – великая команда, и в воскресенье мы пройдем квалификацию».

Тибо Куртуа, вратарь сборной Бельгии: «У нас достаточно качества, чтобы все исправить. Я уверен, что дома мы можем победить со счетом 2:0 или даже 3:0. Нам всем нужно подняться на ступеньку выше, и тогда все будет хорошо. Это не должно быть слишком сложно».

Ромелу Лукаку, нападающий сборной Бельгии: «Мы не нашли никаких решений, это позор. Второй матч – дело чести, нужно побеждать. Нужно начинать все с нуля. У нас появилось новое поколение, мы не можем таким образом проиграть сборной Украины».

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку (№ 10) не собирается выбрасывать «белый флаг» после фиаско в первом матче с Украиной

До ответного матча против Украины слова бельгийцев снова могут звучать для нас не иначе, как излишне бравадными, однако давайте вспоминать 2013-й: все что тогда говорили французы после фиаско в Киеве, а также все, что за этим последовало.

Нет, автор этих строк ни в коем случае не «программирует» футболистов сборной и тренерский штаб на поражение в ответном матче против бельгийцев (если, конечно, кто-то всерьез верит, что от слов журналиста в этом контексте что-то может зависеть). Наоборот, это напоминание о событиях почти 12-летней давности нужно только для одного – чтобы наши игроки сделали правильные выводы и не обращали ни малейшего внимания на изрядный пласт похвалы в их адрес после волевой победы над бельгийцами в Мурсии. В 2013-м подопечным Михаила Фоменко, по сути, не удалось справиться именно с психологической составляющей противостояния с Францией. В игровом и тактическом плане «сине-желтые» были готовы «брать быка за рога», но в Сен-Дени просто, как принято говорить в подобных случаях, «поплыли» и «приплыли»…

Матчи против сборной Франции в 2013-м до сих пор являются знаковыми в памяти большинства болельщиков сборной Украины. Где-то рядом с ними находятся поединки против Словении в стыках Евро-2000 и Греции в стыках ЧМ-2010… Все три эти истории закончились для «сине-желтых» разбитыми надеждами в ответных поединках, значимость которых в футболе всегда была особенной.

Именно поэтому накануне ответной игры против бельгийцев, пусть даже на кону и не стоит выход на ЧМ или Евро, а речь идет «всего лишь» о ненужном, как считают некоторые, для нас выходе в элитарный дивизион Лиги наций, хочется напомнить об одном – после первого матча футболисты сборной Украины сделали все, чтобы получить заслуженную порцию похвалы в свой адрес, однако они еще не сделали ничего, чтобы заставить болельщиков ими гордится. Это станет возможным только при позитивном исходе всей двухматчевой дуэли, так что подопечным Сергея Реброва уж точно есть, над чем поработать и за что побороться…