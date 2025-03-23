Экс-хавбек сборной Украины: «Зинченко лучше использовать в средней зоне»

Бывший игрок национальной сборной Украины Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua рассказал, где целесообразнее использовать сегодня Александра Зинченко в ответном матче Лиги наций по футболу между сборными Бельгии и Украины, который пройдет в Генке:

«Как по мне, рулевому Сергею Реброву не стоит задействовать Александра Зинченко на правом фланге защиты. Да, несколько дней назад он продемонстрировал свой универсализм, но правая нога, как говорят, у него не рабочая, тем более, игра в защите не его добродетель. А в том, что бельгийцы сегодня будут много атаковать – не сомневаюсь. Поэтому справа в защите может сыграть Богдан Михайличенко, а Зинченко на своей привычной позиции в середине поля. Кстати, желательно, что бы с ним рядом был Георгий Судаков, ибо в Мурсии «горняк» на левом фланге полузащиты выглядел неубедительно.

Что касается стилистики, то думаю, что наши ребята будут делать ставку на игру от обороны. И если порадуют надежной под страховкой, поймает кураж наш вратарь, то есть все шансы добиться положительного результата».