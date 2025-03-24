Златко ДАЛИЧ: «Мы не хотели защищаться – нас заставили»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от Франции (0:2, 2:2 по сумме матчей, 4:5 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций:

«Я поздравляю французов, они были лучшим соперником. Наши ребята выкладывались на полную. После трех дней было непросто вернуться в игру. Мы не хотели защищаться – нас заставили.

Мы бились, как могли, выкладывались по максимуму, дошли до серии пенальти, но в этой части игры нам не повезло. Мы пропустили пять пенальти. Ливакович был близок к тому, чтобы отбить два из них».