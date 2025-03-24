Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Златко ДАЛИЧ: «Мы не хотели защищаться – нас заставили»
Лига наций
24 марта 2025, 12:15 |
270
0

Златко ДАЛИЧ: «Мы не хотели защищаться – нас заставили»

Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал поражение от Франции

24 марта 2025, 12:15 |
270
0
Златко ДАЛИЧ: «Мы не хотели защищаться – нас заставили»
УЕФА. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от Франции (0:2, 2:2 по сумме матчей, 4:5 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций:

«Я поздравляю французов, они были лучшим соперником. Наши ребята выкладывались на полную. После трех дней было непросто вернуться в игру. Мы не хотели защищаться – нас заставили.

Мы бились, как могли, выкладывались по максимуму, дошли до серии пенальти, но в этой части игры нам не повезло. Мы пропустили пять пенальти. Ливакович был близок к тому, чтобы отбить два из них».

По теме:
Где украинцы? Четыре игрока Бельгии – в символической сборной Лиги наций
Ямаль обошел Винисиуса по голевым действиям на международном уровне
Рональд КУМАН: «Обе команды должны пройти в следующий раунд»
сборная Франции по футболу сборная Хорватии по футболу Лига наций Франция - Хорватия Златко Далич пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Футбол | 24 марта 2025, 08:24 7
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги

На украинца нацелился «Галатасарай»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
Футбол | 24 марта 2025, 13:21 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»

Бывший футболист отреагировал на слова Александра Хацкевича

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»
Футбол | 24.03.2025, 12:23
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Футбол | 24.03.2025, 00:01
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Футбол | 23.03.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
24.03.2025, 07:15 7
Футбол
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
24.03.2025, 00:23
Футбол
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 14
Футбол
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
22.03.2025, 16:03 2
Другие виды
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
23.03.2025, 20:08 28
Теннис
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем