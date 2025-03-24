Лобановский заставил голкипера Динамо завершить карьеру. Известны детали

Легендарный защитник киевского «Динамо» Стефан Решко рассказал о разговоре Валерия Лобановского с голкипером Евгением Рудаковым, после которого голкипер больше не сыграл за «бело-синих».

«Это был полуфинал против Боруссии Менхенгладбах. Победу 1:0 одержали очень тяжело. Во втором матче нам немцы два мяча забили из-за двух вратарских ошибок. Не пошла игра у Рудакова. Мяч не держался у него в руках.

После матча Валерий Васильевич обратился к Рудакову: «Женя, сколько можно играть против своей команды? Не можешь играть за команду, не играй против». А Рудаков ему: «Васильевич, надо мне кончать играть». Лобановский: "Да, Женя, наверное, время пришло". Все. Это была последняя игра Рудакова за Динамо», – сказал Решко.

Ранее сообщалось, что один из лидеров «Динамо» может перебраться в чемпионат Турции.