Роналду получил уникальную награду перед игрой с Данией

23 марта в ответном матче 1/4 финала Лиги наций встречались Португалия и Дания.

Игра прошла на стадионе Эштадиу Жозе Алвеладе в Лиссабоне. Победу со счетом 5:2 в дополнительное время одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед игрой легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил уникальную награду от Книги рекордов Гинесса за наибольшее количество побед на международном уровне – 132.

Интересно, что после этого 40-летний португалец сумел отметиться голом в воротах датчан.

🚨🏅 Cristiano Ronaldo has just received the Guinness World Record award for the most international wins in history with 132. pic.twitter.com/xfd0Loy46l