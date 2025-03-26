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  4. Экс-игрок сборной Украины назвал клуб, в котором имел наибольшую зарплату
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 13:07 |
1294
0

Экс-игрок сборной Украины назвал клуб, в котором имел наибольшую зарплату

У Ивана Петряка были выгодные контракты с «Шахтером» и «Фехерваром»

26 марта 2025, 13:07 |
1294
0
Экс-игрок сборной Украины назвал клуб, в котором имел наибольшую зарплату
ФК Фехервар. Иван Петряк

Бывший вингер национальной сборной Украины Иван Петряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, в каком клубе имел самую большую зарплату в карьере:

«Самая большая зарплата в карьере у меня была в «Шахтере» и «Фехерваре». В «Ференцвароше» я шел на снижение зарплаты, ведь я был молодым и хотелось играть».

На протяжении своей игровой карьеры Иван Петряк играл за луганскую «Зарю», донецкий «Шахтер», венгерские «Ференцварош» и «Фехервар», житомирское «Полесье», а также одесский «Черноморец».

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Иван Петряк зарплаты Шахтер Донецк Фехервар Ференцварош Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Венгрии по футболу инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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