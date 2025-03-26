Украина. Премьер лига26 марта 2025, 13:07 |
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Экс-игрок сборной Украины назвал клуб, в котором имел наибольшую зарплату
У Ивана Петряка были выгодные контракты с «Шахтером» и «Фехерваром»
26 марта 2025, 13:07 |
1294
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Бывший вингер национальной сборной Украины Иван Петряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, в каком клубе имел самую большую зарплату в карьере:
«Самая большая зарплата в карьере у меня была в «Шахтере» и «Фехерваре». В «Ференцвароше» я шел на снижение зарплаты, ведь я был молодым и хотелось играть».
На протяжении своей игровой карьеры Иван Петряк играл за луганскую «Зарю», донецкий «Шахтер», венгерские «Ференцварош» и «Фехервар», житомирское «Полесье», а также одесский «Черноморец».
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