Экс-игрок сборной Украины назвал клуб, в котором имел наибольшую зарплату

Бывший вингер национальной сборной Украины Иван Петряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, в каком клубе имел самую большую зарплату в карьере:

«Самая большая зарплата в карьере у меня была в «Шахтере» и «Фехерваре». В «Ференцвароше» я шел на снижение зарплаты, ведь я был молодым и хотелось играть».

На протяжении своей игровой карьеры Иван Петряк играл за луганскую «Зарю», донецкий «Шахтер», венгерские «Ференцварош» и «Фехервар», житомирское «Полесье», а также одесский «Черноморец».