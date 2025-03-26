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  4. «Мне очень нравится». Петряк оценил последние результаты сборной Украины
Лига наций
26 марта 2025, 13:50 |
161
3

«Мне очень нравится». Петряк оценил последние результаты сборной Украины

Бывший игрок национальной команды высказался о ее нынешнем уровне

26 марта 2025, 13:50 |
161
3
«Мне очень нравится». Петряк оценил последние результаты сборной Украины
dynamo.kiev.ua. Иван Петряк

Бывший вингер сборной Украины Иван Петряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о нынешнем уровне национальной команды.

– Как вам теперешняя сборная Украины? Что думаете о последних результатах?

– Мне очень нравится. В частности, можно взять первый матч Украины против Бельгии, когда наши ребята выиграли со счетом 3-1. Еще нравится, что сейчас в сборной есть ребята из разных команд. То есть там Сыч из «Карпат», Калюжный из «Александрии», Гуцуляк из «Полесья» и другие. Это очень хорошо, потому что сейчас ты можешь попасть в национальную сборную, независимо от того, за какую команду играешь. Но опять же, я думаю, что Реброву нужно время, потому что будет он прогрессировать, и вместе с ним сборная тоже будет прогрессировать. Это мое личное мнение.

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Иван Петряк инсайд сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Украина - Бельгия
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 3
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ПУМУ ПОД ХВОСТ В ПОПУ👉👌😋
А НАМ ОЧИН НРАВИЦЦА СНОШАТТ ПУМ ОЧКУ В ПОП ОЧКУ👉👌
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0
1812
Надо же совпадение какое,мне тоже понравился последний результат сборной 
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-2
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