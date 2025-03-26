«Мне очень нравится». Петряк оценил последние результаты сборной Украины

Бывший вингер сборной Украины Иван Петряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о нынешнем уровне национальной команды.

– Как вам теперешняя сборная Украины? Что думаете о последних результатах?

– Мне очень нравится. В частности, можно взять первый матч Украины против Бельгии, когда наши ребята выиграли со счетом 3-1. Еще нравится, что сейчас в сборной есть ребята из разных команд. То есть там Сыч из «Карпат», Калюжный из «Александрии», Гуцуляк из «Полесья» и другие. Это очень хорошо, потому что сейчас ты можешь попасть в национальную сборную, независимо от того, за какую команду играешь. Но опять же, я думаю, что Реброву нужно время, потому что будет он прогрессировать, и вместе с ним сборная тоже будет прогрессировать. Это мое личное мнение.