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  4. Стало известно, как Бабич относится к назначению Кучера в Черноморец
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 11:48 |
706
2

Стало известно, как Бабич относится к назначению Кучера в Черноморец

Александр Кучер рассказал о взаимоотношениях с Александром Бабичем

26 марта 2025, 11:48 |
706
2
Стало известно, как Бабич относится к назначению Кучера в Черноморец
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Новый главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер рассказал о своих взаимоотношениях с Александром Бабичем, ныне занимающим должность спортивного директора «моряков».

– С предыдущим тренером Александром Бабичем вы даже вместе поиграли. Сейчас будете работать в структуре Черноморца. Как происходит передача дел?

– С Александром много лет дружим, знаем друг друга. У нас был разговор перед моим назначением. Он с пониманием отнесся к тому, что руководство решило сменить тренера. Мы нашли общий язык и совместными усилиями попытаемся исправить ситуацию, в которой оказался Черноморец. Дай Бог, наш тандем сможет все разрулить.

Ранее Александр Кучер отреагировал на слухи о переходе Ярослава Ракицкого в Черноморец.

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Александр Бабич Александр Кучер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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ПУМУ ПОД ХВОСТ В ПОПУ👉👌😋
ТАК ХОЧЕЦЦА УЖЕ ПУМЕ В ПОПУ👉👌 ВОЙТИ
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+1
Перець
Бабічу якось пох
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