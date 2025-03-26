Иван ПЕТРЯК: «Считаю, что наша сборная выйдет на ЧМ-2026»

Иван Петряк – 31-летний украинский футболист, атакующий полузащитник. За свою карьеру успел поиграть в составе донецкого «Шахтера», «Зари», «Черноморца», «Полесья», а также в венгерских клубах «Фехервар» и «Ференцварош».

В эксклюзивном интервью для сайта Sport.ua Петряк рассказал подробнее о своей карьере.

– Долгое время вы выступали в составе венгерских команд – «Фехервар» и «Ференцварош». Нравилось ли вам играть в этих клубах? Были ли там хорошие условия?

– Для меня это такой положительный этап в карьере, ведь я там довольно хорошо играл. Условия там были хорошие, хорошая база, инфраструктура. Ну и вообще, это прекрасный период в моей карьере, и я им доволен.

– Как оцениваете уровень венгерского футбола. Сильнее ли он, чем украинский?

– На самом деле тяжело сказать, ведь я там играл несколько лет назад, и за это время многое изменилось. Но, чемпионат там хороший, неплохой уровень и, например, «Ференцварош» играл в этом сезоне против киевского «Динамо», и, как мы с вами видели, венгры выиграли. Хотя, я думаю, что наши гранды должны быть сильнее, чем венгерские. Но, чемпионат там конкурентноспособный.

– Как венгры относятся к украинцам? Не возникали ли у вас там проблемы с языком?

– Нет, у меня с языком все было спокойно. Меня хорошо приняли в обеих командах, и в принципе, «Ференцварош» и «Фехервар» являются интернациональными командами. Там где–то 80% это были игроки из других стран, то есть венгров там было очень мало, и основным языком там был английский. Так–то, я ничего плохого в свою сторону не замечал.

– Под руководством Сергея Реброва вы выигрывали чемпионат Венгрии в составе «Ференцовароша». Как оцениваете тренерские качества Сергея Реброва?

– В моем понимании Сергей Станиславович очень хороший тренер. Я играл под его руководством и лично видел, что Ребров – фанат своего дела. Чтобы вы себе понимали, он первый приезжал на базу и последним откуда уезжал, то есть сидел на базе вплоть до вечера. Также я считаю, что он отошел от каких–то наших стандартных методик и развивается, прогрессирует и улучшает свою работу.

Конечно, были немного неудачные матчи, но все же можно сказать, что сборная хорошо провела немало поединков. Я считаю, что здесь Реброву нужно немного времени, поскольку сборная – это не клуб, здесь бывает немного больше проблем. В клубе ты видишь, какие футболисты у тебя есть, в каком они состоянии, а здесь все по–другому. Но опять же, Сергей Станиславович очень хороший тренер.

– Почему решили покинуть «Ференцварош» и перейти к ближайшему конкуренту – «Фехервару»?

– На самом деле здесь все не так легко, ведь в «Ференцвароше» я был в аренде. И после того, как срок аренды закончился, мне нужен был долгосрочный контракт. Эта команда мне ничего не предложила, и только один Сергей Ребров хотел, чтобы я остался в клубе, но от руководства предложений не было.

Ездить по арендам я не хотел, поэтому согласился подписать контракт с «Фехерваром», и в принципе в этом клубе у меня было все хорошо.

– В каком клубе в карьере у вас была самая большая заработная плата?

– Самая большая зарплата в карьере у меня была в „Шахтере“ и «Фехерваре». В «Ференцвароше» я шел на снижение зарплаты, ведь я был молодым и хотелось играть.

– Какой трофей в карьере считаете самым ценным для себя?

– Знаете, возможно, раньше это как–то не ценили, но я считаю, что самым важным является трофей чемпионата Украины, страны, которая сейчас воюет против России. Потом будет о чем детям рассказать.

– Следите ли за венгерским футболом сейчас? Как вам нынешний уровень чемпионата и клубов?

– Матчи не смотрю, но за результатами слежу. Знаю, кто на каком месте идет. Уровень там довольно хороший, но за поединками следить не могу, потому что своих забот хватает.

– Следите за игрой «Зари», ведь там вы провели один из лучших отрезков в своей карьере? Как вам выступления команды?

– Да неплохо в принципе. Конечно, начали они не очень, но сейчас набрали форму, улучшили результаты и в принципе, будут бороться за Еврокубки.

– Как вам нынешняя сборная Украины? Что думаете о последних результатах?

– Мне очень нравится. В частности, можно взять первый матч Украины против Бельгии, когда наши ребята выиграли со счетом 3–1. Еще нравится, что сейчас в сборной есть ребята из разных команд. То есть там Сыч из «Карпат», Калюжный из „Александрии“, Гуцуляк из «Полесья» и другие. Это очень хорошо, потому что сейчас ты можешь попасть в национальную сборную, независимо от того, за какую команду играешь. Но опять же, я думаю, что Реброву нужно время, потому что будет он прогрессировать, и вместе с ним сборная тоже будет прогрессировать. Это мое личное мнение.

– Нравится ли вам состав сборной Украины? Кого считаете лидером?

– По составу никаких претензий нет, все ребята заслуживают. Очень нравится пара центральных защитников – Забарный и Миколенко. Лидерами, пожалуй, именно их считаю, ведь от них такая уверенность идет, что передается на всю команду. Думаю, что и в атаке ребята увереннее себя чувствуют, ведь знают, что позади есть такая стена в виде Забарного и Матвиенко.

– А что думаете по поводу Георгия Судакова? Можно ли его тоже считать лидером?

– Очень нравится его игра, очень классно двигается с мячом. Он вообще один из моих самых любимых игроков. То же самое можно говорить и о Викторе Цыганкове, который сильно набрал в «Жироне». У Зинченко например не самая сладкая ситуация в клубе, но в сборной у него все хорошо. То есть индивидуально эти футболисты очень сильные, но из них нужно сделать хорошую команду.

– Как считаете, по силам ли сборной Украины выйти на ЧМ-2026?

– Я думаю да. Все в их силах. Если будет Хорватия, то шансы еще выше.