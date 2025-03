«Тянет на себе весь теннис». Реакция болельщиков на поражение Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 22) в 1/8 финала теннисного турнира в Майами встретилась с Игой Свентек (Польша, WTA 2). Поединок закончился победой польской теннисистки 6:7 (5:7), 3:6. Продолжался матч 2 часа и 5 минут.

Болельщики остались довольны игрой Свитолиной и поддержали украинскую теннисистку.

Андрій Заліщук: Спасибо Эле за борьбу, первый сет должен быть за украинкой.

Vlad Holl: К сожалению Эллине уже 30, и к сожалению она у нас одна за кого всегда не стыдно. Игра была абсолютно ровная и единственное что, так у шустрой мячи постоянно в линию шли, а Элине не хватало миллиметров. Марти и Даяни никогда не достигнут тех результатов, которых достигла Элина и это грустно.

Iurii: Если бы Наша сборная по футболу в такой борьбе уступила бельгийцам, то их бы на руках по стране носили. Когда красавица, тогда действительно красавица!

SosokDayany: Несмотря на результат, спасибо за игру!

Умник: Элина как Вол тянет на себе весь теннис неважно мужской или женский.

C.Пеклов: Хорошо играла Элина, но полька играла очень интенсивно и метко, да и на подаче в 2 сета у Элины уже не хватало сил... Все равно Элини спасибо за хорошую игру на турнире. Удачи на следующих турнирах!

Nba37: Если нет стабильной подачи, то практически не возможно выиграть у таких теннисисток, как Свентек и в следствии этого нет выигранных титулов уже 2 сезон подряд , даже 500 не могут выиграть, ей уже 30 и вряд ли высококлассные теннисистки дадут ей выиграть 1000.

Lomo75: Это очень плохо, очень надеялась, что Свитолина выиграет.

Swiatek’s dominance or Svitolina’s defiance—who bends, who breaks? 🔥🎾 @maincard_io Miami Open clash where precision meets resilience. Call it before the first serve & turn insight into rewards! ⚡️ #MiamiOpen #WTA1000 #Maincard #TennisPredictions pic.twitter.com/oTc0snPFqD