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WTA
26 марта 2025, 12:36 | Обновлено 26 марта 2025, 12:51
1004
0

«Тянет на себе весь теннис». Реакция болельщиков на поражение Свитолиной

Элина Свитолина уступила Иге Свентек и покинула турнир в Майами

26 марта 2025, 12:36 | Обновлено 26 марта 2025, 12:51
1004
0
«Тянет на себе весь теннис». Реакция болельщиков на поражение Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 22) в 1/8 финала теннисного турнира в Майами встретилась с Игой Свентек (Польша, WTA 2). Поединок закончился победой польской теннисистки 6:7 (5:7), 3:6. Продолжался матч 2 часа и 5 минут.

Болельщики остались довольны игрой Свитолиной и поддержали украинскую теннисистку.

Андрій Заліщук: Спасибо Эле за борьбу, первый сет должен быть за украинкой.

Vlad Holl: К сожалению Эллине уже 30, и к сожалению она у нас одна за кого всегда не стыдно. Игра была абсолютно ровная и единственное что, так у шустрой мячи постоянно в линию шли, а Элине не хватало миллиметров. Марти и Даяни никогда не достигнут тех результатов, которых достигла Элина и это грустно.

Iurii: Если бы Наша сборная по футболу в такой борьбе уступила бельгийцам, то их бы на руках по стране носили. Когда красавица, тогда действительно красавица!

SosokDayany: Несмотря на результат, спасибо за игру!

Умник: Элина как Вол тянет на себе весь теннис неважно мужской или женский.

C.Пеклов: Хорошо играла Элина, но полька играла очень интенсивно и метко, да и на подаче в 2 сета у Элины уже не хватало сил... Все равно Элини спасибо за хорошую игру на турнире. Удачи на следующих турнирах!

Nba37: Если нет стабильной подачи, то практически не возможно выиграть у таких теннисисток, как Свентек и в следствии этого нет выигранных титулов уже 2 сезон подряд , даже 500 не могут выиграть, ей уже 30 и вряд ли высококлассные теннисистки дадут ей выиграть 1000.

Lomo75: Это очень плохо, очень надеялась, что Свитолина выиграет.

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Элина Свитолина Ига Свёнтек WTA Майами реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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