Известна заявка сборной Украины на матчи с Чехией

Известна заявка женской сборной Украины на матчи Лиги наций.

Было заявлено 24 футболистки. 4 апреля в 19:00 и 8 апреля в 18:30 сборная Украины сыграет со сборной Чехии в рамках Лиги наций.

После 2 матчей украинская команда идет на 2-м мете таблицы, имея 6 очков в своем активе. Как раз таки Чехия лидирует в квартете, ибо имеет лучшую разницу мячей.

Ранее сообщалось о том, что стала известна новая позиция женской сборной Украины.