Лига наций26 марта 2025, 14:11 |
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Известна заявка сборной Украины на матчи с Чехией
Встречи состоятся 4 и 8 апреля
26 марта 2025, 14:11 |
854
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Известна заявка женской сборной Украины на матчи Лиги наций.
Было заявлено 24 футболистки. 4 апреля в 19:00 и 8 апреля в 18:30 сборная Украины сыграет со сборной Чехии в рамках Лиги наций.
После 2 матчей украинская команда идет на 2-м мете таблицы, имея 6 очков в своем активе. Как раз таки Чехия лидирует в квартете, ибо имеет лучшую разницу мячей.
Ранее сообщалось о том, что стала известна новая позиция женской сборной Украины.
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