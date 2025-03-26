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Лига наций
26 марта 2025, 14:11 |
854
0

Известна заявка сборной Украины на матчи с Чехией

Встречи состоятся 4 и 8 апреля

26 марта 2025, 14:11 |
854
0
Известна заявка сборной Украины на матчи с Чехией
УАФ. Женская сборная Украины по футболу

Известна заявка женской сборной Украины на матчи Лиги наций.

Было заявлено 24 футболистки. 4 апреля в 19:00 и 8 апреля в 18:30 сборная Украины сыграет со сборной Чехии в рамках Лиги наций.

После 2 матчей украинская команда идет на 2-м мете таблицы, имея 6 очков в своем активе. Как раз таки Чехия лидирует в квартете, ибо имеет лучшую разницу мячей.

Ранее сообщалось о том, что стала известна новая позиция женской сборной Украины.

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Даниил Кирияка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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