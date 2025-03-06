Сборная УКРАИНЫ06 марта 2025, 15:55 |
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Рейтинг ФИФА. Новая позиция женской сборной Украины, кто в топе
Команда занимает 34-е место
06 марта 2025, 15:55 |
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Женская сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА занимает 34-е место, улучшив свою позицию в сравнении с предыдущим списком, где команда была 35-й.
Сборная Украины улучшила позицию благодаря победам над Албанией и Хорватией в матчах Лиги наций.
В топ-3 лучших женских сборных входят сборные США, Испании и Германии.
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