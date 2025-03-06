Рейтинг ФИФА. Новая позиция женской сборной Украины, кто в топе

Женская сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА занимает 34-е место, улучшив свою позицию в сравнении с предыдущим списком, где команда была 35-й.

Сборная Украины улучшила позицию благодаря победам над Албанией и Хорватией в матчах Лиги наций.

В топ-3 лучших женских сборных входят сборные США, Испании и Германии.

Полный рейтинг женских сборных ФИФА