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Сборная УКРАИНЫ
06 марта 2025, 15:55 |
116
0

Рейтинг ФИФА. Новая позиция женской сборной Украины, кто в топе

Команда занимает 34-е место

06 марта 2025, 15:55 |
116
0
Рейтинг ФИФА. Новая позиция женской сборной Украины, кто в топе
УАФ

Женская сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА занимает 34-е место, улучшив свою позицию в сравнении с предыдущим списком, где команда была 35-й.

Сборная Украины улучшила позицию благодаря победам над Албанией и Хорватией в матчах Лиги наций.

В топ-3 лучших женских сборных входят сборные США, Испании и Германии.

Полный рейтинг женских сборных ФИФА

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рейтинг ФИФА женская сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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