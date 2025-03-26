Сезон окончен. Один из самых дорогих защитников мира получил тяжелую травму
Альфонсо Дэвис в течение следующих 6 месяцев не сможет помочь «Баварии»
Канадский левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис порвал крестообразные связки колена, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на издание Bild.
По информации источника, на восстановление 24-летнему футболисту понадобится около 6 месяцев.
В сезоне 2024/25 Альфонсо Дэвис провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро, что делает его 5-м в рейтинге самых дорогих левых защитников мира.
В начале февраля 2025 года Альфонсо Дэвис продлил контракт с «Баварией».
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