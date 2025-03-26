670 км от дома. Ингулец нашел арену, на которой будет принимать соперников
Команда из Петрово планирует играть на Городском стадионе имени Шухевича в Тернополе
«Ингулец» нашел стадион для проведения домашних матчей Украинской Премьер-лиги 2024/25, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, поединки против киевской «Оболони» и львовских «Карпат» могут состояться на Городском стадионе имени Шухевича в Тернополе, который находится на расстоянии 670 километров от родного для команды поселка Петрово.
Матч «Ингулец» – «Оболонь» должен состояться 4 апреля, а поединок против «Карпат» запланирован на 14 апреля.
Сейчас «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков в 20 матчах чемпионата Украины.
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