670 км от дома. Ингулец нашел арену, на которой будет принимать соперников

«Ингулец» нашел стадион для проведения домашних матчей Украинской Премьер-лиги 2024/25, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, поединки против киевской «Оболони» и львовских «Карпат» могут состояться на Городском стадионе имени Шухевича в Тернополе, который находится на расстоянии 670 километров от родного для команды поселка Петрово.

Матч «Ингулец» – «Оболонь» должен состояться 4 апреля, а поединок против «Карпат» запланирован на 14 апреля.

Сейчас «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков в 20 матчах чемпионата Украины.