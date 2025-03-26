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  4. 670 км от дома. Ингулец нашел арену, на которой будет принимать соперников
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 13:28 |
1172
3

670 км от дома. Ингулец нашел арену, на которой будет принимать соперников

Команда из Петрово планирует играть на Городском стадионе имени Шухевича в Тернополе

26 марта 2025, 13:28 |
1172
3
670 км от дома. Ингулец нашел арену, на которой будет принимать соперников
Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича

«Ингулец» нашел стадион для проведения домашних матчей Украинской Премьер-лиги 2024/25, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, поединки против киевской «Оболони» и львовских «Карпат» могут состояться на Городском стадионе имени Шухевича в Тернополе, который находится на расстоянии 670 километров от родного для команды поселка Петрово.

Матч «Ингулец» – «Оболонь» должен состояться 4 апреля, а поединок против «Карпат» запланирован на 14 апреля.

Сейчас «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков в 20 матчах чемпионата Украины.

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Ингулец стадион им. Шухевича Тернополь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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Їм ще треба вилізти з дна турнірки
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0
mini.f
Странно... Этот боров убеждал всех что на днях будет наконец-то играть на своем стадионе... Дурил народ?
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0
AK.228
серГей будет рад 
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0
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