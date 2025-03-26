Реал подписал долгосрочный контракт с игроком, которому грозит тюрьма

Мадридский «Реал» продлил контракт с испанским центральным защитником Раулем Асенсио, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 22-летнего футболиста с королевским клубом будет действовать до завершения сезона 2028/29.

Отмечается, что в следствие подписания нового контракта зарплата игрока в клубе увеличилась.

В нынешней кампании Рауль Асенсио провел 29 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Раулю Асенсио грозит до 5 лет заключения из-за дела о половом акте с несовершеннолетней.