Реал подписал долгосрочный контракт с игроком, которому грозит тюрьма
Рауль Асенсио получил новое соглашение к лету 2029 года
Мадридский «Реал» продлил контракт с испанским центральным защитником Раулем Асенсио, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, новое соглашение 22-летнего футболиста с королевским клубом будет действовать до завершения сезона 2028/29.
Отмечается, что в следствие подписания нового контракта зарплата игрока в клубе увеличилась.
В нынешней кампании Рауль Асенсио провел 29 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Раулю Асенсио грозит до 5 лет заключения из-за дела о половом акте с несовершеннолетней.
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