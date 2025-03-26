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Испания
26 марта 2025, 12:27 |
350
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Реал подписал долгосрочный контракт с игроком, которому грозит тюрьма

Рауль Асенсио получил новое соглашение к лету 2029 года

26 марта 2025, 12:27 |
350
1
Реал подписал долгосрочный контракт с игроком, которому грозит тюрьма
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Мадридский «Реал» продлил контракт с испанским центральным защитником Раулем Асенсио, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 22-летнего футболиста с королевским клубом будет действовать до завершения сезона 2028/29.

Отмечается, что в следствие подписания нового контракта зарплата игрока в клубе увеличилась.

В нынешней кампании Рауль Асенсио провел 29 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Раулю Асенсио грозит до 5 лет заключения из-за дела о половом акте с несовершеннолетней.

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Рауль Асенсио Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Фабрицио Романо продление контракта
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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