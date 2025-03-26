Четко и прямо. Игрок Барселоны сказал Флику о том, что он хочет уйти

Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья настроен покинуть клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский голкипер заявил главному тренеру команды Ханс-Дитеру Флику о желании покинуть клуб из-за малого количества получаемого игрового времени.

На футболиста претендуют «Бетис» и «Реал Сосьедад».

«Барселона» учитывает желание игрока и ищет варианты продолжения карьеры для него.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансфер талантливого защитника.