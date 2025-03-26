Испания26 марта 2025, 13:02 | Обновлено 26 марта 2025, 13:03
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Четко и прямо. Игрок Барселоны сказал Флику о том, что он хочет уйти
Иньяки Пенья недоволен количеством игрового времени
26 марта 2025, 13:02 | Обновлено 26 марта 2025, 13:03
736
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Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья настроен покинуть клуб, сообщает El Nacional.
По информации источника, испанский голкипер заявил главному тренеру команды Ханс-Дитеру Флику о желании покинуть клуб из-за малого количества получаемого игрового времени.
На футболиста претендуют «Бетис» и «Реал Сосьедад».
«Барселона» учитывает желание игрока и ищет варианты продолжения карьеры для него.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансфер талантливого защитника.
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