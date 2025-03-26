Окончательно решение. Барселона готовит трансфер талантливого защитника

Испанский защитник «Альмерии» Марк Пубиль привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанскому гранду придется выложить за фулбека от 15 до 20 миллионов евро. В клубе считают, что подписание Пубиль станет окончательным решением для усиления обороны.

В текущем сезоне Марк Пубиль провел 30 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 асссист.

Ранее сообщалось о том, что партнер Ямала и Педри хочет уйти в «Реал».