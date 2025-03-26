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  4. Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет в уйти в Реал
Испания
26 марта 2025, 10:44 |
456
0

Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет в уйти в Реал

Испанский центрбек намерен перейти в «Реал»

26 марта 2025, 10:44 |
456
0
Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет в уйти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Ламин Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером касательно его будущего, сообщает El Nacional.

По информации источника, два футболист каталонской «Барселоны», находясь в расположении сборной Испании, провели разговор с партнером по национальной команде Дином Хейсеном, который на клубном уровне выступает за «Борнмут».

Дин по ходу диалога сообщил Ламин и Педри о своем желании выступать за мадридский «Реал», хотя за игрока также борется «Барселона».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет украсть у «Реала» супертрансфер.

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Дин Хейсен Ламин Ямаль Педри Реал Мадрид Барселона Борнмут сборная Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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