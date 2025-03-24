Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Этот матч мог быть финалом Евро»

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничью против Нидерландов (3:3, 5:5 по сумме матчей, 5:4 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций:

«Мы испытываем большое волнение. Это был матч, который мог бы стать финалом чемпионата Европы. Мы были на уровне, который можно было узнать. Мы чувствуем то же самое, что и на Евро-2024.

Это были две команды с похожими характеристиками, потому что мы играем на атаку. Болельщикам, видимо, очень понравилось. Мы будем наслаждаться еще одним Финалом четырех с тремя бывшими чемпионами мира и одним победителем Евро-2016. Вы только посмотрите на уровень полуфиналистов Лиги наций. Даже Италия отошла на второй план. Я всегда сравнивал уровень Лиги наций с Евро».