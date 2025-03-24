Вляпались в историю. Украина отметилась антидостижением в игре с Бельгией
Подопечные Сергея Реброва первыми в истории плей-офф Лиги наций не удержали преимущество в 2 мяча
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.
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По итогам противостояния Украина установила своеобразный антирекорд. Подопечные Сергея Реброва стали первой командой в истории плей-офф Лиги наций, которая не сумела удержать преимущество в 2 мяча после первой встречи.
Сборная Хорватии также не удержала 2:0 против Франции, но проиграла уже в серии пенальти, так что этот матч закончился позже, чем игра Бельгия – Украина.
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