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Лига наций
24 марта 2025, 08:16 | Обновлено 24 марта 2025, 08:43
1589
3

Вляпались в историю. Украина отметилась антидостижением в игре с Бельгией

Подопечные Сергея Реброва первыми в истории плей-офф Лиги наций не удержали преимущество в 2 мяча

24 марта 2025, 08:16 | Обновлено 24 марта 2025, 08:43
1589
3
Вляпались в историю. Украина отметилась антидостижением в игре с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

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По итогам противостояния Украина установила своеобразный антирекорд. Подопечные Сергея Реброва стали первой командой в истории плей-офф Лиги наций, которая не сумела удержать преимущество в 2 мяча после первой встречи.

Сборная Хорватии также не удержала 2:0 против Франции, но проиграла уже в серии пенальти, так что этот матч закончился позже, чем игра Бельгия – Украина.

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Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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Комментарии 3
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DK1970
Вам же тренер пояснив. Для нього це товариський турнір. Для нього одного. Всі решта хто не згідні - йдіть боком. Про рекорди якісь згадали...смішні
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Перець
Ну хоть десь перші
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