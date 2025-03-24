Поединок с Бельгией стал юбилейным для капитана cборной Украины

Поединок с Бельгией (0:3) стал 60-м для 28-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал шестым игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. 24 матчей Николай провел в чемпионатах Европы, 20 – в Лиге наций, возглавляя вместе с Романом Яремчуком список украинских гвардейцев в этом турнире, и 16 – в чемпионатах мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах

Игрок Всего ЧМ ЧЕ ЛН Андрей ЯРМОЛЕНКО 82 35 33 14 Андрей ШЕВЧЕНКО 74 45 29 - Андрей ПЯТОВ 73 37 29 7 Анатолий ТИМОЩУК 73 45 28 - Николай МАТВИЕНКО 60 16 24 20 Тарас СТЕПАНЕНКО 60 21 29 10 Александр ШОВКОВСКИЙ 57 32 25 - Олег ГУСЕВ 53 34 19 - Александр ЗИНЧЕНКО 53 13 27 13 Роман ЯРЕМЧУК 51 10 21 20

ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.