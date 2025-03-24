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Лига наций
24 марта 2025, 12:37 |
210
2

Поединок с Бельгией стал юбилейным для капитана cборной Украины

Николай Матвиенко провел 60-й матч за сборную в официальных турнирах

24 марта 2025, 12:37 |
210
2
Поединок с Бельгией стал юбилейным для капитана cборной Украины
УАФ. Николай Матвиенко

Поединок с Бельгией (0:3) стал 60-м для 28-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал шестым игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. 24 матчей Николай провел в чемпионатах Европы, 20 – в Лиге наций, возглавляя вместе с Романом Яремчуком список украинских гвардейцев в этом турнире, и 16 – в чемпионатах мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах

Игрок

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

Андрей ЯРМОЛЕНКО

82

35

33

14

Андрей ШЕВЧЕНКО

74

45

29

-

Андрей ПЯТОВ

73

37

29

7

Анатолий ТИМОЩУК

73

45

28

-

Николай МАТВИЕНКО

60

16

24

20

Тарас СТЕПАНЕНКО

60

21

29

10

Александр ШОВКОВСКИЙ

57

32

25

-

Олег ГУСЕВ

53

34

19

-

Александр ЗИНЧЕНКО

53

13

27

13

Роман ЯРЕМЧУК

51

10

21

20

ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
черговий відстойний ювілейний матч гравця.
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+1
DK1970
Матвієнко взагалі не рівень гравця збірної. Гірший в команді. Ювілейний)
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+1
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