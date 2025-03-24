Поединок с Бельгией стал юбилейным для капитана cборной Украины
Николай Матвиенко провел 60-й матч за сборную в официальных турнирах
Поединок с Бельгией (0:3) стал 60-м для 28-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал шестым игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. 24 матчей Николай провел в чемпионатах Европы, 20 – в Лиге наций, возглавляя вместе с Романом Яремчуком список украинских гвардейцев в этом турнире, и 16 – в чемпионатах мира.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах
|
Игрок
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
82
|
35
|
33
|
14
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
74
|
45
|
29
|
-
|
Андрей ПЯТОВ
|
73
|
37
|
29
|
7
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
73
|
45
|
28
|
-
|
Николай МАТВИЕНКО
|
60
|
16
|
24
|
20
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
60
|
21
|
29
|
10
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
57
|
32
|
25
|
-
|
Олег ГУСЕВ
|
53
|
34
|
19
|
-
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
53
|
13
|
27
|
13
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
51
|
10
|
21
|
20
ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.
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