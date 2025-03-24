Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков сборной Украины
Лига наций
24 марта 2025, 12:47 | Обновлено 24 марта 2025, 12:53
309
1

Ярмоленко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков сборной Украины

Матч против Бельгии Ярмоленко провел в 35 лет 151 день

24 марта 2025, 12:47 | Обновлено 24 марта 2025, 12:53
309
1
Ярмоленко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Матч против Бельгии (0:3) Андрей Ярмоленко провел в 35 лет 151 день. Он стал 10-м игроком, выступавшим за нашу национальную дружину в этом возрасте. Причем в общем списке самых старших футболистов он занимает теперь 8-е место, а среди полевых игроков – 5-е.

К слову, в десятку украинских «аксакалов» входят 3 голкипера, 3 защитника, 3 полузащитника и 1 нападающий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины

Возраст*

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

37 лет 348 дней

Андрей ПЯТОВ

11.06.2022

ЛН

Армения

3:0 (д)

37 лет 83 дня

Анатолий ТИМОЩУК

21.06.2016

ЧЕф

Польша

0:1 (н)

37 лет 58 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

29.02.2012

ТМ

Израиль

3:2 (г)

37 лет 34 дня

Вячеслав ШЕВЧУК

16.06.2016

ЧЕф

Сев. Ирландия

0:2 (н)

36 лет 338 дней

Александр ГОРЯИНОВ

01.06.2012

ТМ

Австрия

2:3 (г)

36 лет 149 дней

Руслан РОТАНЬ

27.03.2018

ТМ

Япония

2:1 (н)

35 лет 264 дня

Андрей ШЕВЧЕНКО

19.06.2012

ЧЕф

Англия

0:1 (д)

35 лет 151 день

Андрей ЯРМОЛЕНКО

23.03.2025

ЛН

Бельгия

0:3 (г)

35 лет 67 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

14.10.2014

ЛН

Чехия

1:1 (д)

35 лет 36 дней

Олег ЛУЖНЫЙ

10.09.2003

ЧЕо

Испания

1:2 (г)

* на день последнего матча.

ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

По теме:
Где украинцы? Четыре игрока Бельгии – в символической сборной Лиги наций
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
«Можете обижаться». Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии
цифры и факты Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Футбол | 24 марта 2025, 07:47 27
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3

Тренер «сине-желтых» отреагировал на поражение 

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»
Футбол | 24 марта 2025, 12:23 18
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»

Экс-игрок киевского «Динамо» оценил результат матча в Лиге наций

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Бабич получил новую должность в Черноморце
Футбол | 24.03.2025, 13:11
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Бабич получил новую должность в Черноморце
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Бабич получил новую должность в Черноморце
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Футбол | 23.03.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: определены полуфинальные пары
Футбол | 24.03.2025, 06:23
Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: определены полуфинальные пары
Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: определены полуфинальные пары
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Неправильная дата для Тараса Степаненко, 35 лет, 2014 год.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
24.03.2025, 07:15 7
Футбол
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
22.03.2025, 16:28
Бокс
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
ФОТО. Вот где живет семья Усик во время войны. Свежие снимки
ФОТО. Вот где живет семья Усик во время войны. Свежие снимки
23.03.2025, 01:35 4
Бокс
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 386
Футбол
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
23.03.2025, 09:22 8
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем