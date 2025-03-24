Ярмоленко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков сборной Украины

Матч против Бельгии (0:3) Андрей Ярмоленко провел в 35 лет 151 день. Он стал 10-м игроком, выступавшим за нашу национальную дружину в этом возрасте. Причем в общем списке самых старших футболистов он занимает теперь 8-е место, а среди полевых игроков – 5-е.

К слову, в десятку украинских «аксакалов» входят 3 голкипера, 3 защитника, 3 полузащитника и 1 нападающий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины

Возраст* Игрок Дата Ранг Соперник Счет 37 лет 348 дней Андрей ПЯТОВ 11.06.2022 ЛН Армения 3:0 (д) 37 лет 83 дня Анатолий ТИМОЩУК 21.06.2016 ЧЕф Польша 0:1 (н) 37 лет 58 дней Александр ШОВКОВСКИЙ 29.02.2012 ТМ Израиль 3:2 (г) 37 лет 34 дня Вячеслав ШЕВЧУК 16.06.2016 ЧЕф Сев. Ирландия 0:2 (н) 36 лет 338 дней Александр ГОРЯИНОВ 01.06.2012 ТМ Австрия 2:3 (г) 36 лет 149 дней Руслан РОТАНЬ 27.03.2018 ТМ Япония 2:1 (н) 35 лет 264 дня Андрей ШЕВЧЕНКО 19.06.2012 ЧЕф Англия 0:1 (д) 35 лет 151 день Андрей ЯРМОЛЕНКО 23.03.2025 ЛН Бельгия 0:3 (г) 35 лет 67 дней Тарас СТЕПАНЕНКО 14.10.2014 ЛН Чехия 1:1 (д) 35 лет 36 дней Олег ЛУЖНЫЙ 10.09.2003 ЧЕо Испания 1:2 (г)

* на день последнего матча.

ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.