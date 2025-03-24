Ярмоленко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков сборной Украины
Матч против Бельгии Ярмоленко провел в 35 лет 151 день
Матч против Бельгии (0:3) Андрей Ярмоленко провел в 35 лет 151 день. Он стал 10-м игроком, выступавшим за нашу национальную дружину в этом возрасте. Причем в общем списке самых старших футболистов он занимает теперь 8-е место, а среди полевых игроков – 5-е.
К слову, в десятку украинских «аксакалов» входят 3 голкипера, 3 защитника, 3 полузащитника и 1 нападающий.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные игроки сборной Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 348 дней
|
Андрей ПЯТОВ
|
11.06.2022
|
ЛН
|
Армения
|
3:0 (д)
|
37 лет 83 дня
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
21.06.2016
|
ЧЕф
|
Польша
|
0:1 (н)
|
37 лет 58 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Израиль
|
3:2 (г)
|
37 лет 34 дня
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
16.06.2016
|
ЧЕф
|
Сев. Ирландия
|
0:2 (н)
|
36 лет 338 дней
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
01.06.2012
|
ТМ
|
Австрия
|
2:3 (г)
|
36 лет 149 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
27.03.2018
|
ТМ
|
Япония
|
2:1 (н)
|
35 лет 264 дня
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
19.06.2012
|
ЧЕф
|
Англия
|
0:1 (д)
|
35 лет 151 день
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
23.03.2025
|
ЛН
|
Бельгия
|
0:3 (г)
|
35 лет 67 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
14.10.2014
|
ЛН
|
Чехия
|
1:1 (д)
|
35 лет 36 дней
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
10.09.2003
|
ЧЕо
|
Испания
|
1:2 (г)
* на день последнего матча.
ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «сине-желтых» отреагировал на поражение
Экс-игрок киевского «Динамо» оценил результат матча в Лиге наций