Команда Сергея Реброва не выдержала давление со стороны соперника, растеряв заработанное в первом матче преимущество.

Сборная Украины разгромно уступила команде Бельгии в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций. Поединок в бельгийском Генке на «Cegeka Arena» завершился со счетом 3:0.

В первой встрече, который состоялась 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

ВИДЕО. Реакция Реброва на разгромное поражение в матче Бельгия – Украина