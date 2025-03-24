ВИДЕО. Реакция Реброва на разгромное поражение в матче Бельгия – Украина
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Команда Сергея Реброва не выдержала давление со стороны соперника, растеряв заработанное в первом матче преимущество.
Сборная Украины разгромно уступила команде Бельгии в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций. Поединок в бельгийском Генке на «Cegeka Arena» завершился со счетом 3:0.
В первой встрече, который состоялась 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.
ВИДЕО. Реакция Реброва на разгромное поражение в матче Бельгия – Украина
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