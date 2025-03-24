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  4. ВИДЕО. Реакция Реброва на разгромное поражение в матче Бельгия – Украина
Лига наций
24 марта 2025, 09:41 |
858
1

ВИДЕО. Реакция Реброва на разгромное поражение в матче Бельгия – Украина

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24 марта 2025, 09:41 |
858
1
ВИДЕО. Реакция Реброва на разгромное поражение в матче Бельгия – Украина
Коллаж Sport.ua

Команда Сергея Реброва не выдержала давление со стороны соперника, растеряв заработанное в первом матче преимущество.

Сборная Украины разгромно уступила команде Бельгии в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций. Поединок в бельгийском Генке на «Cegeka Arena» завершился со счетом 3:0.

В первой встрече, который состоялась 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

ВИДЕО. Реакция Реброва на разгромное поражение в матче Бельгия – Украина

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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