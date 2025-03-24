Наполи летом нацелен купить Судакова. Деньги на трансфер у клуба имеются
Ранее неаполитанцы уже пробовали договориться с «Шахтером», но потерпели неудачу
Итальянский «Наполи» в летнее трансферное окно нацелен вернуться к варианту с приобретением украинского хавбека «Шахтера» Георгия Судакова, пишет Si Gonfia La Rete со ссылкой на сведения Il Corriere dello Sport.
На летние трансферы боссы неаполитанцев должны выделить 150 миллионов евро, и этого должно хватить на несколько топовых сделок, в том числе и на покупку Судакова.
Ранее у «Наполи» не удавалось подписать Судакова из-за проблем с регистрацией футболистов не из стран ЕС, а также из-за того, что «Шахтер» затребовал за хавбека 50 миллионов евро, в то время, когда итальянцы предлагали только 40.
22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
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Наполі потрібно звернути увагу на "українського Паоло Мальдіні".
Плюс Ромелу Лукаку може дати характеристику топовості легендарного захисника сучасності Забарного.
Судаков, Довбик, Забарний - в одну команду, в якийсь топовий клуб ... це як колись Ван Бастен, Райкард та Гуліт. Мега-топові гравці: і Судаков, і Довбик, і Забарний.