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  4. Наполи летом нацелен купить Судакова. Деньги на трансфер у клуба имеются
Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 09:57 |
321
5

Наполи летом нацелен купить Судакова. Деньги на трансфер у клуба имеются

Ранее неаполитанцы уже пробовали договориться с «Шахтером», но потерпели неудачу

24 марта 2025, 09:57 |
321
5
Наполи летом нацелен купить Судакова. Деньги на трансфер у клуба имеются
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» в летнее трансферное окно нацелен вернуться к варианту с приобретением украинского хавбека «Шахтера» Георгия Судакова, пишет Si Gonfia La Rete со ссылкой на сведения Il Corriere dello Sport.

На летние трансферы боссы неаполитанцев должны выделить 150 миллионов евро, и этого должно хватить на несколько топовых сделок, в том числе и на покупку Судакова.

Ранее у «Наполи» не удавалось подписать Судакова из-за проблем с регистрацией футболистов не из стран ЕС, а также из-за того, что «Шахтер» затребовал за хавбека 50 миллионов евро, в то время, когда итальянцы предлагали только 40.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Si Gonfia La Rete
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Комментарии 5
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Gargantua81
думаю, что не больше 30
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0
sania
Після вчорашньої ганьби можуть купити по ціні хіба що "живої ваги".... здається там гривень 70 за кіло..
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0
Singularis
Та вы шо? Распадори, Мактоминей, Лукаку, Судаков!
 Это чемпионы ЛЧ!
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0
Nick.Grabowski
А як же "український Паоло Мальдіні", тобто Ілля Забарний, топовий захисник світового рівня, який стримав топового Ромело Лукаку і не дав тому забити 6 голів замість 3 голів, які Ромело забив за 2 матчі?
Наполі потрібно звернути увагу на "українського Паоло Мальдіні".
Плюс Ромелу Лукаку може дати характеристику топовості легендарного захисника сучасності Забарного. 
Судаков, Довбик, Забарний - в одну команду, в якийсь топовий клуб ... це як колись Ван Бастен, Райкард та Гуліт. Мега-топові гравці: і Судаков, і Довбик, і Забарний. 
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-2
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