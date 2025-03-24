Наполи летом нацелен купить Судакова. Деньги на трансфер у клуба имеются

Итальянский «Наполи» в летнее трансферное окно нацелен вернуться к варианту с приобретением украинского хавбека «Шахтера» Георгия Судакова, пишет Si Gonfia La Rete со ссылкой на сведения Il Corriere dello Sport.

На летние трансферы боссы неаполитанцев должны выделить 150 миллионов евро, и этого должно хватить на несколько топовых сделок, в том числе и на покупку Судакова.

Ранее у «Наполи» не удавалось подписать Судакова из-за проблем с регистрацией футболистов не из стран ЕС, а также из-за того, что «Шахтер» затребовал за хавбека 50 миллионов евро, в то время, когда итальянцы предлагали только 40.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.