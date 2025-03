«Им нужен новый тренер». Реакция фанов на матч Франция – Хорватия

В воскресенье, 23 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций Франция – Хорватия. В первом поединке хорваты одержали победу со счетом 2:0.

Сборной Франции удалось отыграть отставание. Голы на счету Майкла Олисе и Усмана Дембеле. В овертаймах команды не забивали, а в серии пенальти точнее были футболисты сборной Франции (5:4).

Titoux: Мы вчера играли очень хорошо, но я бы поставил Мбаппе слева. Я люблю Барколя, но для меня Мбаппе в 10 раз сильнее слева.

thierry turfiste: Честно говоря, молодцы. Вы хорошо прессинговали их во втором тайме, и мне очень понравилась ваша коллективная игра. Хороший штрафной удар. Именно этот быстрый футбол мы должны продолжать развивать. Мне было приятно наблюдать за вами вчера вечером.

fermes.domaines.demeures.occitans: Да! Много эмоций, которые мы давно не испытывали!

Jean Sainte rose: Хорошая игра, ребята, Франция была лучше, но пенальти могли сыграть в обе стороны, фортуна была не на нашей стороне. Поздравляем Францию.

sempro: Хорватии нужно как можно быстрее найти молодых игроков, у нас вообще не было темпа в контратаках, потому что наша атака старая.

IceDancer: За всю игру у нас не было никакой серьезной попытки, это было, честно говоря, очень стыдно.

jekyllhyde: Им нужен новый тренер. Тот же тип игры с тех пор, как Далич стал тренером. Неважно, молодые у нас игроки или старые.

javi: Уберите Далича, иначе я покончу жизнь самоубийством, клянусь вам, Далич будет в прощальном сообщении как главная причина.

In Paris, the hosts celebrate a 2:0, 5:4 victory on penalties. Congratulations to the @FrenchTeam, while #Croatia focuses on the upcoming @FIFAWorldCup qualifying. 🇫🇷🇭🇷 #FRACRO#NationsLeague | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/jWdGg0vpC6