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  4. «Им нужен новый тренер». Реакция фанов на матч Франция – Хорватия
Лига наций
24 марта 2025, 12:51 |
646
0

«Им нужен новый тренер». Реакция фанов на матч Франция – Хорватия

Сборная Франции вышла в полуфинал Лиги наций

24 марта 2025, 12:51 |
646
0
«Им нужен новый тренер». Реакция фанов на матч Франция – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций Франция – Хорватия. В первом поединке хорваты одержали победу со счетом 2:0.

Сборной Франции удалось отыграть отставание. Голы на счету Майкла Олисе и Усмана Дембеле. В овертаймах команды не забивали, а в серии пенальти точнее были футболисты сборной Франции (5:4).

Titoux: Мы вчера играли очень хорошо, но я бы поставил Мбаппе слева. Я люблю Барколя, но для меня Мбаппе в 10 раз сильнее слева.

thierry turfiste: Честно говоря, молодцы. Вы хорошо прессинговали их во втором тайме, и мне очень понравилась ваша коллективная игра. Хороший штрафной удар. Именно этот быстрый футбол мы должны продолжать развивать. Мне было приятно наблюдать за вами вчера вечером.

fermes.domaines.demeures.occitans: Да! Много эмоций, которые мы давно не испытывали!

Jean Sainte rose: Хорошая игра, ребята, Франция была лучше, но пенальти могли сыграть в обе стороны, фортуна была не на нашей стороне. Поздравляем Францию.

sempro: Хорватии нужно как можно быстрее найти молодых игроков, у нас вообще не было темпа в контратаках, потому что наша атака старая.

IceDancer: За всю игру у нас не было никакой серьезной попытки, это было, честно говоря, очень стыдно.

jekyllhyde: Им нужен новый тренер. Тот же тип игры с тех пор, как Далич стал тренером. Неважно, молодые у нас игроки или старые.

javi: Уберите Далича, иначе я покончу жизнь самоубийством, клянусь вам, Далич будет в прощальном сообщении как главная причина.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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