«Им нужен новый тренер». Реакция фанов на матч Франция – Хорватия
Сборная Франции вышла в полуфинал Лиги наций
В воскресенье, 23 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций Франция – Хорватия. В первом поединке хорваты одержали победу со счетом 2:0.
Сборной Франции удалось отыграть отставание. Голы на счету Майкла Олисе и Усмана Дембеле. В овертаймах команды не забивали, а в серии пенальти точнее были футболисты сборной Франции (5:4).
Titoux: Мы вчера играли очень хорошо, но я бы поставил Мбаппе слева. Я люблю Барколя, но для меня Мбаппе в 10 раз сильнее слева.
thierry turfiste: Честно говоря, молодцы. Вы хорошо прессинговали их во втором тайме, и мне очень понравилась ваша коллективная игра. Хороший штрафной удар. Именно этот быстрый футбол мы должны продолжать развивать. Мне было приятно наблюдать за вами вчера вечером.
fermes.domaines.demeures.occitans: Да! Много эмоций, которые мы давно не испытывали!
Jean Sainte rose: Хорошая игра, ребята, Франция была лучше, но пенальти могли сыграть в обе стороны, фортуна была не на нашей стороне. Поздравляем Францию.
sempro: Хорватии нужно как можно быстрее найти молодых игроков, у нас вообще не было темпа в контратаках, потому что наша атака старая.
IceDancer: За всю игру у нас не было никакой серьезной попытки, это было, честно говоря, очень стыдно.
jekyllhyde: Им нужен новый тренер. Тот же тип игры с тех пор, как Далич стал тренером. Неважно, молодые у нас игроки или старые.
javi: Уберите Далича, иначе я покончу жизнь самоубийством, клянусь вам, Далич будет в прощальном сообщении как главная причина.
𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙎 🔥🔥— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2025
Menés 2-0 avant le match, les Bleus renversent la situation et s'imposent aux tirs au but face à la Croatie 💪
RDV en juin pour les demi-finales 🔜#FRACRO l #FiersdetreBleus pic.twitter.com/PDFzLkrJoG
In Paris, the hosts celebrate a 2:0, 5:4 victory on penalties. Congratulations to the @FrenchTeam, while #Croatia focuses on the upcoming @FIFAWorldCup qualifying. 🇫🇷🇭🇷 #FRACRO#NationsLeague | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/jWdGg0vpC6— HNS (@HNS_CFF) March 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У бывшего нападающего национальной команды нет слов
23 марта в 21:45 в Генке состоится ответный матч плей-офф Лиги наций